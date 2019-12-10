حكومة ( الأبتزاز ) التركية

كان للحكومة التركية ( الأخوان المسلمين ) و التي يتزعمها ( اردوغان ) دورآ بارزآ في استقبال الأرهابيين الأجانب من كل انحاء العالم و توفير كل المستلزمات الضرورية في الأقامة المؤقتة في ( تركيا ) استعدادآ للأنتقال الى داخل الأراضي السورية و القتال في صفوف الجماعات المسلحة المعادية للحكومة السورية بعد ان تكون حكومة ( الأخوان المسلمين ) التركية قد قبضت الثمن من الدول على شكل اموال و استثمارات في مقابل التخلص من اؤلئك المجرمين الذين ضاقت بهم بلدانهم اولآ و كذلك في الأنقضاض على الحكم السوري المعاند و اسقاطه و الذي يشكل وجوده عقبة رئيسية و صعبة امام التطبيع القادم مع ( اسرائيل ) ثانيآ و كانت الدول الخليجية في مقدمة الدول المانحة للأموال ( و الموردة ) للأرهابيين .

عبثآ تحاول الحكومة التركية ابعاد تهمة التواطئ مع المجموعات الأرهابية التي عبرت الى ( سوريا ) من خلال الأراضي التركية حيث لا يوجد منفذ آخر يتمكن منه الالاف من المقاتلين المددجين بالسلاح و العتاد من التوغل داخل الأراضي السورية سوى عبر الحدود التركية و لم تكن الحدود و التي تفصل بين سوريا و بين ثلاث من الدول العربية بتلك السهولة و التي في الأمكان اختراقها في مجموعات كبيرة من المسلحين الا ما خلا من اعداد بسيطة منهم لا تشكل بأي حال من الأحوال تهديدآ خطيرآ على الحكم القائم في دمشق .

اعتقد السيد ( اردوغان ) طويلآ ان لا يمكن الأستغناء عن الدور التركي في المنطقة لما للدولة التركية من موقع جغرافي مهم حيث الجناح الجنوبي للحلف الأطلسي المتاخم للدولة الروسية و من هنا بدأ الأبتزاز التركي للحلفاء فكان التهديد بأنهاء استئجار ( الولايات المتحدة الأمريكية ) لقاعدة ( انجرليك ) التركية فكانت الصفعة المدوية حين استغنت القوات الأمريكية و التي تملك من حاملات الطائرات و القواعد العسكرية الكثير ما يغني عن قاعدة ( انجرليك ) و استبدالها بالقواعد الأمريكية في قطر ( العيديد ) و غيرها و التي قد تكون الأرخص من تلك التركية او ربما تكون بالمجان منحة من الحكومة القطرية .

هذه المرة كان الأبتزاز التركي جديآ و مؤثرآ حين فتح الحدود امام اللأجئين الذين تمركزوا في تركيا طويلآ و كانت موجات من اللأجئين تتوافد على الشواطئ اليونانية في اعداد لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث من حيث اعداد المهاجرين و التي فاقت مئات الالاف من البشر و جلهم من المسلمين الباحثين عن الأمن و العمل و الغذاء و كانت الصفعة الثانية التي يتلقاها ( اردوغان ) حين استوعبت الدول الأوربية تلك الأعداد الهائلة في بلدانها المختلفة و وفرت لهم كل اسباب العيش الكريم و اجواء الأمن و الأطمئنان و الذي لم يكونوا قد حصلوا عليه اثناء اقامتهم في تركيا ( الأخوان المسلمين ) لذلك فروا منها هاربين .

عبرت القوات التركية الحدود و توغلت في الأراضي السورية و كانت الذريعة هي في ملاحقة قوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) و مقاتلي ( حزب الأتحاد الديمقراطي الكردستاني ) و اللذان لم يكن لهما أي موقف عدائي او استفزازي من الحكومة التركية و كانت ( قسد ) وقتها و بدعم من القوات الأمريكية في خضم حرب شرسة ضروس مع التنظيم الأرهابي ( داعش ) و الذي استطاعت و بفضل تلك المساعدة الأمريكية من دحره و الحاق الهزيمة به و استعادة المدن و القرى التي احتلها و اعتقال عناصره و مقاتليه و القضاء على تنظيم ( الدولة الأسلامية ) و تدمير اماكن تواجدهم .

عندما لم تفلح تلك المحاولات التركية الأبتزازية من تحقيق ما يصبو اليه الرئيس ( اردوغان ) كاملآ حتى جرب حظه و كانت الحجة في ملاحقة ( الأرهابيين ) الكرد و هي و في الحقيقة في محاولة السيطرة على معسكرات الأعتقال التي اقامتها قوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) و التي تضم عناصر داعش و عوائلهم بعد هزيمتهم و التي لم تكن على ايدي الجيش التركي بل كان المقاتلون من ( قسد ) هم من الحق الهزيمة بذلك التنظيم الأجرامي ( داعش ) و تبدأ حكومة ( اردوغان) لعبة الأبتزاز الذي جبلت عليه في اعادة ( الأرهابيين ) الى بلدانهم و بالذات الأوربية منها و هذا ما يفسر عملية الأبتزاز الرخيصة تلك التي تمارسها الحكومة التركية و التي لو كانت صادقة في نواياها تلك لكانت قد اعادت الالاف من الأرهابيين اؤلئك الذين هم من اصول آسيوية و الذين يشكلون الأكثرية المطلقة من ارهابيي ( داعش ) في سوريا .

هذا الفصل الجديد من الأبتزاز التركي يتمثل في اجتياح الأراضي السورية و الأستيلاء على المعسكرات التي يحتجز فيها عناصر ( داعش ) و من ثم نقلهم الى تركيا واطلاق سراح البعض منهم و اعادة الأوربيين الى بلدانهم حتى اؤلئك الذين اسقطت عنهم جنسياتهم او الذين يحملون اكثر من جنسية و هذا الأمر ليس من اختصاص قوات الغزو التركية و ليس من شأنها نقل المجرمين من بلدآ اجنبي و تسلمهم الى بلدانهم و هذا هو من اختصاص الحكومة السورية حصرآ و التي مازالت تمتلك الشرعية الدولية من خلال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة و الحكومة السورية هي صاحبة الشأن ان ارادت ان تحاكمهم او تسلمهم لكن حكومة ( اردوغان ) قد ارادت ان تحرج الدول الأوربية من اجل المزيد من الأبتزاز و الذي مارسته على الدوام حكومة ( الأخوان المسلمين ) التركية فأستحقت لقب حكومة ( الأبتزاز ) التركية .

حيدر الصراف