شرطة كربلاء تتعهد بأمر بشأن قتلة الطائي وتوجه دعوة للعشائر والناشطين

اصدرت شرطة كربلاء، الاثنين، توضيحا بشأن مقتل ناشط مدني، يوم امس على يد مسلحين مجهولين.

وقالت الشرطة في بيان “يا أبناء مدينتنا كربلاء ان الفقيد فاهم الطائي ابا علي قبل ان يكون ابن هذه المدينة كان من المضحين من اجلها من خلال عمله ضمن فريق اللجنة الامنية في مجلس المحافظة المنحل لاستتباب امنها واستقرارها وذو اخلاق وسمعة طيبة والجميع يعرف ذلك ومن المستحيل شرطة كربلاء تترك دمه الطاهر الذي سال على اشرف بقعة من بقاع الأرض واختلط مع الدماء الطاهرة في يوم عاشوراء على ارض كربلاء يذهب سدى”.

واضاف البيان ان “قيادة شرطة كربلاء شكلت فريق عمل امني من كبار ضباط التحقيق وباشراف قائد الشرطة لكشف ملابسات حادثة اغتيال المغدور الناشط المدني ابن كربلاء فاهم الطائي”.

واكدت قيادة الشرطة انها “ستقدم المجرمين القتلة الى العدالة باسرع وقت ممكن من خلال كشف خيوط الجريمة وهي تعمل عليها منذ الساعة الاولى التي سقط بها الشهيد ومثل ما عهدتموها مسبقا في كشف الكثير من الجرائم انها ستكشف هذه الجريمة ولن تدع منفذيها الهرب من العقاب الدنيوي قبل العقاب الإلهي”.

واوضحت انه “تم استدعاء كافة المفارز والنقاط والاجهزة الامنية القريبة من مكان الحادث وفتح التحقيق معهم مباشرة كونها ضمن قاطع مسؤوليتهم”، واشارت الى انها “شددت الاجراءات الامنية للمدينة القديمة وخاصة على اصحاب الدراجات النارية التي تدخل من السيطرات المحيطة بمركز المدينة، ومرة اخرى تدعو قيادة شرطة كربلاء شيوخ ووجهاء العشائر واعيانها والناشطين والمتظاهرين السلميين وجميع النقابات دون استثناء والمثقفين والكتاب والادباء وتنسيقية التظاهرات واهالي المدينة المقدسة بشكل عام لنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وتمييزها من اجل اعادة الثقة والتعاون والمساندة للقوات الأمنية اللذين هم ابنائكم واخوانكم بغية ابعاد المخربين والمجرمين وضمان تحقيق الاهداف المنشودة التي من ضمنها استتباب الامن والنظام لكي تبقى مدينتنا مدينة الأمن والامان وبوابة السلام للجميع”.