عمليات بغداد: متواجدون قرب ساحات التظاهر وسنتدخل عند حدوث الخطر

أكدت قيادة العمليات المشتركة، امس الاثنين، أن قوات قيادة عمليات بغداد دخلت خيام المعتصمين بساحة الخلاني وسط العاصمة بالتنسيق مع المتظاهرين خلال الأحداث الأمنية الأخيرة في محيط السنك،

فيما بينت أن قيادة عمليات بغداد متواجدة بالقرب من ساحات التظاهر وستتدخل في حال وقوع إي حدث امني يعرض حياة المتظاهرين للخطر.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن “قوات قيادة عمليات بغداد دخلت خيام المعتصمين الجمعة الماضية في ساحة الخلاني ومحيط السنك وسط العاصمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لحماية المتظاهرين وفرض القانون”، لافتا إلى أن “عمل قيادة عمليات بغداد الحفاظ على أروح المتظاهرين وحماية التظاهرات من أي أعمال إجرامية”.

وأضاف أن “التنسيق مع المتظاهرين وتشكيل غرفة مشتركة بينهم وبين القوات الأمنية تسهل عملية حماية المتظاهرين”، مبينا أن “قوات قيادة عمليات بغداد متواجدة بالقرب من ساحات التظاهر وستتدخل في وقوع إي حدث امني يعرض حياة المتظاهرين للخطر”.