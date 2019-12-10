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كركوك تكشف سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء

كشفت مديرية كهرباء كركوك، الاثنين، عن سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان:

“نود إعلامكم بأن السبب في زيادة ساعات القطع لمحافظة كركوك للاسباب التالية:

– الدخول في حمل الذروة الشتوي مما أدى الى زيادة استهلاك الطاقة من قبل المواطنين حيث لوحظ زيادة احمال المغذيات وظهور إشارة زيادة التيار over load

– إنتاج كركوك 345 ميكاواط وعدم إعادة وحدتين في محطة كركوك الغازية k3 وk2 بالرغم من عطب الوحدات في الشهر السابع 2018 وهي قليلة مقارنة بأنتاج محافظة اخرى

– الانتاج الكلي للمنظومة الوطنية 12800 ميكاواط حيث لوحظ نزول التوليد والانتاج من 16000 ميكاواط

– يتم سحب 500 ميكاواط من خطوط كركوك – ديالى، وديالى – منصورية – كركوك 400 كي في، ويتم تزويد محافظة صلاح الدين بحدود 150 ميكاواط ونينوى بحدود 100-150 ميكاواط، وإن حصة المحافظة بحدود 500 – 580 ميكاواط و100 ميكاواط في شبكة الاقليم، وبهذا الحمل فان عدد ساعات الاعادة لن تتجاوز ١٠ ساعات، للعلم ان ساعات القطع في كركوك الان هي افضل من المحافظات الاخرى وحتى من اربيل والسليمانية”.

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