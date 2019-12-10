كهرباء كوردستان تعلن عدد ساعات التجهيز وترد على أنباء “اللاعدالة”

اعلنت زارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، عن كميات توزيع الكهرباء الوطنية التي تصل في اعلى مستويات الانتاج الى 4 الاف ميغاواط، في حين وصلت في اعلى مستويات الاستهلاك الى 6 الاف ميغاواط.

وجاء في بيان لمديرية السيطرة في كهرباء الاقليم ان مجموع الكهرباء الوطنية التي ينتجها الاقليم وصل الى 3580 ميغاواط في الوقت الذي يصل فيه اعلى مستويات الطلب الى 6 الاف ميغاواط، مبينا ان التوزيع الكلي للكهرباء الوطنية في الاقليم للمشتركين يتراوح ما بين 9- 12 ساعة يومياً.

ونفى البيان ما تردد حول وجود خشية على توزيع الكهرباء للمشتركين بالتأكيد ان الوزارة تبذل قصارى جهودها لتحسين اوضاع الكهرباء وزيادة انتاجها، مبينا انه بهذا الاتجاه استطاعت الوزارة منذ الثامن من شهر كانون الاول الجاري اضافة 250 ميغاواط من محطة خورمله و150 ميغاواط من محطة خبات الى الشبكة الوطنية للكهرباء مع استعداد فرق سيطرة الكهرباء والصيانة والتوزيع لتكون بخدمة المواطنين على مدار الساعة.

وبشأن أي نوع من “اللاعدالة” في التوزيع في مدن واقضية الاقليم نفى البيان الامر جملة وتفصيلا، وجدد التأكيد انه لغاية 30 / 11 / 2015 كان توزيع الكهرباء على اساس المساواة في ساعات التوزيع للكميات الموجودة، وبعد 1 / 12 / 2015 تم اعتماد قاعدة بيانات اشهر سنة 2015 التي كان توزيع الكهرباء معتمداً على المساواة بناء على طلب من مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية التي طالبت ان تكون حصتها من الكهرباء وفقا لتلك النسبة.

واضاف ان وزارة الكهرباء قررت ان يكون توزيع الطاقة على اساس النسب بحضور جميع المديريات العامة للكهرباء في جميع مدن الاقليم للتوقيع على نتائج النسب، وكذلك في الاجتماع الاخير للوزارة في 10 – 9 – 2019 بحضور المحافظين تم التأكيد مرة اخرى على تلك النسب وتثبيت العدالة في توزيع ساعات التجهيز.