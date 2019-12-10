لاتوجد مقارنة بين انتفاضة شعبان ومظاهرات اليوم،

نعيم الهاشمي الخفاجي

طالعنا مستكتب من مستكتبي الابقار الحلوبة ومن شاربي ابوال البعير بمقال بائس حيث ساوى مابين انتفاضة شعبان عام ١٩٩١ ومابين مظاهرات اليوم التي يراد منها الاصلاح السياسي، بل نفسه زعيم الاصلاح السيد مقتدى الصدر قال يريدون الاصلاح بطريقة تعصب فاسد، يقصد على جزء من المتظاهرين السلميين الذين حرقوا وقتلوا، كلام السيد الصدر صحيح، وهو الآن يواصل دراسته في قم على ايادي اية الله العظمى الشيخ الفيلسوف جعفر سبحاني المرجع الداعم لمرشد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، وحسب معرفتي بالدراسات الاسلامية لكونني درست سابقا بالجامعات الاسلامية الذي يدرس عند جعفر سبحاني يعني على وشك الحصول على الاجتهاد، اكيد ماهي سوى فترة زمنية قصيرة ويعلن سماحة السيد مقتدى الصدر مرجعيته واسأل الله ان يتبنى نظرية ولاية الفقيه بالعراق ويصبح زعيما دينيا وسياسيا لشيعة العراق، المستكتب عندما تقرأ مقاله تكتشف انه جاهل رغم وجود الغوغل والانترنت لايعرف في اي سنة ولدة الدولة العراقية بحيث قال عام ١٩٣٢، ههههه شر البلية مايضحك

يقول الكاتب العضنطري مشاري

العراق… بين انتفاضتين و«بين احتلالين»

صحافي وكاتب ………

يقول

المشهد العراقي اليوم، يذكّر بالمشهد في 1991 والمقصود التشابه بين الانتفاضة الحالية والانتفاضة حينذاك.

نفس الجغرافيا التي ثارت على نظام صدام حسين، هي نفسها التي تثور اليوم على نظام «الحشد الشعبي» الحاكم اليوم.

راجع أخبار «الانتفاضة الشعبانية» كما وصفت في أدبيات حكام اليوم، ثوار الأمس، والخطاب التمجيدي لهذه الثورة، وناس تلك الثورة، في البصرة والناصرية وميسان وبابل، وغيرها من مناطق الوسط والجنوب،

هههههه الانتفاضة الشعبانية سميت بهذا الاسم ليس اليوم او بعد اسقاط صدام الجرذ الهالك، وانما سميت في نفس يوم انطلاقها في ليلة الخامس عشر من شعبان المصادف يوم الثاني من اذار عام ١٩٩١، مدينة الحي اندلعت بها الانتفاضة يوم ٢ اذار وقادة الانتفاضة السيد الشهيد حميد الصافي ابن اخت او ابن عم السيد ابو لقاء الصافي رحمه الله رئيس اركان فيلق بدر، نعم اوافق المستكتب مشاري هناك تشابه بين انتفاضة شعبان عام ١٩٩١ ومابين مظاهرات اليوم من ناحية تآمر السعودية ضد انتفاضة شعبان وايضا تدخلها الان بمظاهرات اليوم الاصلاحية، الجنرال نورمان سوارشكوف قائد عمليات عاصفة الصحراء اعلنها وبصراحة للاعلام وذكرها في مذكراته حيث قال

لقد اخطأ الرئيس جورج بوش عندما اخذ نصيحة حكام العرب وعلى رأسهم الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز بعدم اسقاط صدام، مضاف لذلك تم اضطهاد الثوار في معتقل رفحاء، بعد مضي ٢٦ عاما على وصولي للدنمارك لكن لازلت اعاني من كوابيس مزعجة بسبب الاضطهاد الذي اصابني في مملكتكم، مظاهرات اليوم ايضا انتم دسيتم انوفكم بشؤننا لاسباب مذهبية وحاولتم حرق العراق وبالذات المكون الشيعي العراقي،

وقال هذا المتطرف بطريقة بدوية جاهلية

نفس الجغرافيا الثائرة اليوم على حزب الدعوة وحزب المجلس، مجلس الحكيم (غيّر اسمه اليوم إلى تيار الحكمة) ومنظمة بدر، ثم المواليد الجدد: العصائب والنجباء والخراساني… إلخ هذا الوباء.

ههههههههه المظاهرات لتحسين الوضع المعاشي والخدمي وليس استهداف الاحزاب التي انت اشرت اليها بسبب حقدك المذهبي، رغم ذلك لازال لدى شيعة العراق الكثير من نقاط القوة هم لم يستخدموها لحد الان،

يقول

تشكّل العراق بحدوده الحالية دولة علنية في فجر القرن العشرين، لكنه منذ الأزل وهو كذلك، يزيد أو ينقص قليلا، وتم تحقيق الاستقلال عن بريطانيا سنة 1932، ودخل عصبة الأمم بلداً عربياً مستقلاً.

هههههههههه العراق اصبح دولة مستقلة عام ١٩٢١ وعضو في عصبة الامم، يا جاهل عام ١٩٣٢ عام نشوء دولة بني سعود وانت عايش في مملكتهم متفضلين عليك هههههههه

اتعجب من شخص يدس انفه في قضايا دول اخرى وهو غبي يجهل حتى تاريخ استقلال العراق، المثل العربي يقول من ها المال حمل جمال.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.