معتصمو ساحة التحرير يرفضون ترشيح عزت الشابندر لرئاسة الحكومة الجديدة ويقولون : أيس ياعبيس!!

الناشط المدني علي الموسوي

أكد معتصمو ساحة التحرير وباقي ساحات التظاهر في محافظات الوسط والجنوب ، رفضهم ترشيح السياسي العراقي عزت الشابندر لترؤس الحكومة المرتقب اعلانها الاسبوع المقبل.

وأكد ناشطون ومعتصمون أنهم لن ينسوا الاتهامات التي وجهها الشابندر لساحات التظاهر ومحاولات تيئيسه للمتظاهرين من خلال تغريدات وتصريحات أدلى بها مؤخرا تحبط آمالهم بتحقيق آمالهم، ويؤكد ان المتظاهرين ليس بمقدورهم بلوغ أهدافهم ، إن ارادوا فرض مرشحهم لرئاسة الحكومة من ساحات التظاهر ، ووصفوا الشابندر بأنه من أكثر الموالين لايران،ودافع عن حكومة عبد المهدي بطريقة مثيرة للاستغراب، وأطلقوا عليه وصف ” عراب الصفقات ” بين روسيا والحكومات العراقية المتعاقبة للحصول منها على كومشنات قدرت بمئات الملايين من الدولارات وبخاصة صفقات فساد الاسلحة التي درت على الشابندر أموالا طائلة ، وقد كشفها سابقا السياسي العراقي علي الدباغ في زمن المالكي / وهو أي الشابندر ، يتحرك الان مع تلك الدول للوصول الى تفاهم بشأن ترشحه لرئاسة الحكومة المؤقتة، لكن المتظاهرين علقوا على محاولات الشابندر هذه بعبارة // أيس يا عبيس// للدلالة على ان أحلام الشابندر هذه أبعد اليه من منال الشمس!!

وكان عزت الشابندر قد استقبل خلال الساعات القليلة الماضية سفراء روسيا وقبلها ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت ، في طبخة يتم الاعداد لها في إيران ليكون الشابندر على رأس الحكومة المقبلة!!