مقامة شاعر البركان الملثّم

بركان في بطن الأرض يصول .

أمّه ..ما عادتْ تتحمل الفجور.

دقّت باب ولدِها فاندفع يثور .

يدمع ثأرًا وحزْنًا على أمّه العجوز.

داستها أطماع تشتعل بالصدور .

صدور تتزين بعقود الشياطين .

أهواء وتقاليد والحقّ في القبور .

فاستغاثوا بدموع التماسيح.

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أنا الشاعر ، بقرون استشعارى أحسُّ.

فرأيت فتاة تصرخ فهرعتُ أذبُّ .

فجنبتها من صهير ثائر عابر يدب ُّ.

فلفحني في وجهي وانفلتُّ بها أفرُّ .

وضعتها في مأمن وذهبت للخلاء .

أتحسّس وجهي المتهالك المنهار .

وجه تشوّه وتجمّل بزينة الرجال .

بيعة رابحة ، بيعة رابحة ، بيعة رابحة .

لثّمتُّ وجهى وصرتُ الشاعر الملثم .

أُشعرُ للجمال الروحي ونبذ التصنّع .

وبعد سنين ، على ضفاف بحر يثور .

وجدت فتاة البركان تسأل الله صدوق .

فأتيتها مشْعِرًا قصيدة حُبّ الأصول.

ونبْذ القشورالتي امتزجتْ بالصدور .

وتبادلنا حديث المحبين ، حديث عجيب .

رأتني فيها الصدوق والصدّيق والرسول .

وما أعلمتها بأنّي صاحب البركان الرهيب.

حديثها مقنّع ، حديثها مقنّع ، حديثا مقنّع .

وجهي ملثّم وحديثها مقنّع .

قالتْ أرني ، وجهك الملثّم .

فقلتُ صدقاً، وطفقتُ أعبّر .

قلبي رسولك ، صباح مسا .

وجهي فَدَاك ِ، من بركان الثرى.

قلبي أحبك ، بإخلاص الأنبيا .

وجهي فِداكِ ، وحياتي كلّها .

القلب جوهر الروح تدقّه .

والوجه تجهله الروح وتعفّه .

تعاب القلوب إذا دنّستْ .

وما تُعاب الوجوه إذا قَبُحتْ .

وها وجهي، وجوه فداء جمُلتْ .

حديثي صدوق ، ولساني عفيف .

فهلعتْ وولتْ الدّبر .

فأتيتها من القُبل .

فقالتْ كذّاب أشِر .

فقلتُ من الكذّاب الأشِر ؟

الوجه الذي أعطى ومنح ؟

أم القلب الذي حبّ وصدق ؟

وتركتها تمرّ وظلها اختفى .

إعراض صريح بكبْر الشياطين .

عادتْ إلىَّ ، ناداها الضمير .

أرادتْ جزائي ، جزاء الردود .

وحب مزيف ، زيف العطوف .

فقلتُ قلبي ليس رخيص .

ووجهي غال لمخلص مصيب .

وما عملي في البركان الرهيب .

إلا فروضًا فرضتها الدهور .

وحسن جزائي جزاء مخْلصين .

وإخلاصه قلب يحبّ الصالحين .

ووجهي شرف لكلّ السالكين .

فابتعدي شمالاً وأنا في اليمين .

فحبّي لغيرك وحبك مستحيل .

عطاؤك رخيص ، عطاؤك رخيص ، عطاؤك رخيص .

بقلمي .. إبراهيم أمين مؤمن