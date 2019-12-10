نائحة الليل
عبد صبري ابو ربيع
أذرفي الدمع يا عين
على ابنائنا الحلويـن
وعلى نـائحة الليــل
والصوت حزين
كما هوى من الأولاد
بين شهيد وطعين
بعض الدمــــاء ســــالت غدراً
وبعضها ترفض العمل المشين
وصارت الساحات ثائرة
كثورة العشرين
ابنــائنا تمـــوت
والأغراب يضحكون والهجين
أذرفي الدمـع سيدتي
على شهداء الرافدين
ليس من مجيب
ولا من يحرك ساكناً
أو للحـق يعيــن
أسفاً على وطني
وطن الثورات والحضارات والنبيين
أن تحُترق فيه المعـالم
وتُسلب امـوال الغافلين
هيا يـــا أبنـاء الرافدين
هيا الى عصـر جـديد حصين
فيه يكون السعد قانوناً للشعب
والعيش الكريم للثائرين
ولترحـــل حيتـــان البلد
ويكون الوطن زاهياً كالبساتين