Posted on by

نائحة الليل

نائحة الليل

عبد صبري ابو ربيع

أذرفي الدمع يا عين

على ابنائنا الحلويـن

وعلى نـائحة الليــل

والصوت حزين

كما هوى من الأولاد

بين شهيد وطعين

بعض الدمــــاء ســــالت غدراً

وبعضها ترفض العمل المشين

وصارت الساحات ثائرة

كثورة العشرين

ابنــائنا تمـــوت

والأغراب يضحكون والهجين

أذرفي الدمـع سيدتي

على شهداء الرافدين

ليس من مجيب

ولا من يحرك ساكناً

أو للحـق يعيــن

أسفاً على وطني

وطن الثورات والحضارات والنبيين

أن تحُترق فيه المعـالم

وتُسلب امـوال الغافلين

هيا يـــا أبنـاء الرافدين

هيا الى عصـر جـديد حصين

فيه يكون السعد قانوناً للشعب

والعيش الكريم للثائرين

ولترحـــل حيتـــان البلد

ويكون الوطن زاهياً كالبساتين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close