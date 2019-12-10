وزارة الدفاع توضح اسباب تعيين قائد لعمليات بغداد

رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي يوم الاثنين اسباب تكليف اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد

واوضح الفريق اول ركن الغانمي في بيان نشرته وزارة الدفاع اليوم، انه نتيجة لتعرض قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف رحيمة، الى وعكة صحية منح على اثرها اجازة لمدة شهر، تم تكليف اللواء الركن عبد الحسين التميمي، بمنصب قائد عمليات بغداد لحين تحسن الحالة الصحية للفريق الركن قيس خلف.

واعفت السلطات العراقية الأحد قائد عمليات بغداد، قيس المحمداوي، بسبب ما يقيل وضعه الصحي.

وأضافت مصادر مطلعة ان اعفاء المحمداوي جاء بسبب تفاقم حالته الصحية مؤخرا.

وتم تكليف عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد، خلفا للمحمداوي.