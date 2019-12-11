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أمريكا توقف 175 سعودياَ يدرسون الطيران عن العمليات بعد قتل ضابط سعودي لعسكريين في فلوريدا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية أوقفت 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بعد حادثة إطلاق النار في القاعدة الجوية البحرية في فلوريدا، الأسبوع الماضي.

وكان الملازم بسلاح الجو السعودي محمد الشمراني أقدم على قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل بعد السيطرة عليه.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية “بدأ يوم الإثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات توخيا للسلامة”.

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينغ فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

وأظهرت صور الملحق العسكري السعودي، اللواء فواز الفواز، وموظفي السفارة السعودية وغيرهم من المسؤولين يصلون للقاء الطلاب السعوديين الذين بقوا في قاعدة بنساكولا التابعة للقاعدة حيث وقع إطلاق النار.

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