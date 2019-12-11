إردوغان:مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لإرسال‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬إذا‭ ‬طلبت‭ ‬ذلك‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإرسال‭ ‬جنود‭ … ‬إذا‭ ‬قدمت‭ ‬لنا‭ ‬ليبيا‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب،‭ ‬فيمكننا‭ ‬إرسال‭ ‬أفرادنا‭ ‬إلى‭ ‬هناك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬العسكري‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وُقع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية،‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭.‬

وبحسب‭ ‬أنقرة،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬صيغة‭ ‬موسعة‮»‬‭ ‬لاتفاق‭ ‬التنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬الموجود‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬و‮»‬تعزز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‮»‬‭ ‬الجيشين‭. ‬والسراج‭ ‬مدعوم‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وقطر‭. ‬ويبدو‭ ‬أيضاً‭ ‬ان‭ ‬إيطاليا،‭ ‬القوة‭ ‬المستعمرة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬تؤيده‭. ‬وتشنّ‭ ‬قوات‭ ‬خصمه‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي،‭ ‬هجوماً‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭. ‬ويحظى‭ ‬حفتر‭ ‬بدعم‭ ‬مصر‭ ‬والإمارات‭ ‬وكذلك‭ ‬بدعم‭ ‬أقله‭ ‬سياسي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭. ‬وفرنسا‭ ‬متهمة‭ ‬بأنها‭ ‬تعطيه‭ ‬أفضلية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭. ‬وأكد‭ ‬إردوغان‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬حفتر‭ ‬تحظى‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬بدعم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬أمنية‭ ‬روسية‭ ‬تُدعى‭ ‬فاغنر‮»‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬أرسلت‭ ‬أفراداً‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬ويبدو‭ ‬إردوغان‭ ‬كأنه‭ ‬يعطي‭ ‬مصداقية‭ ‬لمعلومات‭ ‬صحافية‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬مرتزقة‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬نفتها‭ ‬موسكو‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬أوردت‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مرتزقة‭ ‬تابعين‭ ‬ل‮»‬فاغنر‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬روسية‭ ‬للأمن‭ ‬الخاص،‭ ‬انتشروا‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬العسكري،‭ ‬أبرمت‭ ‬تركيا‭ ‬وحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬اتفاقاً‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬ويسمح‭ ‬لأنقرة‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بحقوق‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬خصوصاً‭ ‬اليونان‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬وليبيا‭ ‬قد‭ ‬تقومان‭ ‬بأنشطة‭ ‬تنقيب‭ ‬مشتركة‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬والنفط‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬قبالة‭ ‬شواطئ‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تضمّ‭ ‬حقول‭ ‬غاز‭ ‬كبيرة،‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭.‬

وطلبت‭ ‬اليونان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إدانة‭ ‬الاتفاق‭ ‬التركي‭ ‬الليبي‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يزعزع‮»‬‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬