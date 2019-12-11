إسرج خيولك..
قصيدة جديدة للشاعر الكبير أرشد توفيق
إسرج خيولك، انها العلياء
وانشر جناحك فالطريق سماء
ودع المواكب ترتدي راياتها
يزهو بهن الغار والحناء
واسخر من الموت الزؤام واهله
فالموت في ساحاتها اسراء
يا واهبا ارض الرباط جبينها
حيث الهوى اسطورة واباء
يا وارثا قلب العراق تضمه
حتى تسيل على يديك دماء
مرحى.. فقد عاد العراق قصيدة
عصماء تكتبها يد سمراء
مرحى.. فقد عاد العراق لاهله
وهوى على اقدامه العملاء
مرحى .. لكل فتى يغازل نجمة
فتخر بين عيونه الجوزاء
قبلت صدرك والرصاص يناله
وعلى جبينك بيرق وفداء
قبلت كفك وهي ترسم موطنا
يختاره الشجعان لا الجبناء
قبلت أقداما تباركها الذرى
وتقودها خطواتها البيضاء
انت الإمام ولست اعرف غيره
صلى عليك الله والشهداء
قد كنت واريت التراب قصائدي
وقعدت عما يفعل اللؤماء
غاب الحمام وهاجرت اسرابه
والروض أقفر والمدى صحراء
حتى رأيت هلال وجهك مقبلا
حيث المسيرة راية ونداء
أيقنت أن الأرض حبلى باللظى
والصمت نار والهوى رمضاء
جاءوا خفافا كالصباح واشرقوا
فعلى جبيني منهمو لالاء
يا سيد الأقمار يا قطر الندى
يا فارسا ضراؤه سراء
انت العراق لاهله ونخيله
مرحى .. وانت القامة الشماء
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