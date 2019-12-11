اقليم كوردستان ينشر احصائية جديدة عن المختطفين الايزيديين

نشر مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، إحصائيات جديدة كنتائج لما اقترفه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) بحق الايزيديين ، منذ 03-08-2014 .
وقال المكتب في بيان اليوم ان هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة .
– كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .
– عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .
– عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيلا.
– عدد الايتام التي افرزتها الغزوة 2745
– عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 81 مقبرة جماعية . إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .
– عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا .
– عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من (100.000) .
– عدد المختطفين 6417 منهم :
الاناث 3548
الذكور 2869
– أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :
المجموع : 3528 منهم
النساء : 1199
الرجال : 339
الأطفال الإناث : 1040
الأطفال الذكور : 950
– عدد الباقين : 2889
الاناث : 1309
الذكور : 1580
وتابع البيان ان هذا بحسب احصائيات مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين ، ومن مصادرها المعتمدة ، حيث كان اخر تحديث في 10-12-2019.