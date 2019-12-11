الأنبار: استرجاع 800 مليون دينار بعد فلترة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

أعلن مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بمحافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن استرجاع أكثر من 800 مليون دينار بعد فلترة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وقال زياد طارق إن «دائرة الرعاية عملت على فلترة المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية في عموم دوائرها في أقضية ونواحي الأنبار وحذفت عدد من المستفيدين ممن لا يستحقون الرعاية الاجتماعية».

وأضاف أن «أكثر من 800 مليون دينار تم استرجاعها هذا العام فقط، وتم إعادة هذه المبالغ إلى خزينة الرعاية الاجتماعية».

وتابع «نعمل على استبعاد كل شخص لا يستحق الرعاية من الميسورين وممن يمتلكون عقارات ومنازل ومحال تجارية».