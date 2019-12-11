الأنبار .. اعتقال سبعة مطلوبين من تجار ومروجي الحبوب المخدرة

أعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ، اليوم الاربعاء ، عن اعتقال سبعة مطلوبين من تجار ومروجي الحبوب المخدرة بمناطق مختلفة من مدن الانبار.

وقال رزيج ان”معلومات استخبارية مكنت الاجهزة الامنية من اعتقال سبعة مطلوبين من تجار ومروجي الحبوب المخدرة ” ، مضيفاً ” تم ضبط كميات من الحبوب المخدرة بحوزتهم خلال عملية الاعتقال وتفتيش مناطق تواجدهم بمناطق مختلفة من الانبار”.

واضاف ان” الاجهزة الامنية تعمل على مكافحة ظاهرة تعاطي وترويج الحبوب المخدرة في اقضية ونواحي الانبار عبر تفتيش المقاهي والمحال التجارية ومنع اصحاب الصيدليات من صرف اي علاجات دون وصفة طبية”.

وبين رزيج ان” الاجهزة الامنية تلاحق المطلوبين في عموم اقضية الانبار ومحاسبة من يحاول ادخال هذه السموم الى المحافظة للاضرار بابنائنا وشبابنا وتقديمهم الى العدالة لمحاسبتهم وفق القانون والقضاء”.