الإيزيديون يستذكرون “النصر”.. 3 آلاف مختطف وعشرات المقابر الجماعية

في ذكرى النصر الثانية على داعش، نشر مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في اقليم كردستان، إحصائيات جديدة كنتائج لما اقترفته عصابات داعش الارهابية بحق الايزيديين منذ الثالث من آب 2014.

وقال المكتب في بيان تابعته (المدى) ان عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550 الف نسمة وعدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360 الف نازح . واضاف: عدد الشهداء في الايام الاولى من الاجتياح الداعشي 1293 قتيلا وعدد الايتام التي افرزتها 2745. وتابع: عدد المقابر الجماعية المكتشفة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى حتى الآن 81 مقبرة جماعية إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية. أما عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش فبلغت 68 مزاراً.

واشار الى ان “عدد الذين هاجروا الى خارج البلد قدر تقريباً بأكثر من 100 ألف”، مبينا: كان عدد المختطفين 6417 إيزيديا منهم، الاناث 3548 والذكور 2869. وأعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالآتي:

المجموع : 3528 منهم من النساء 1199 ومن الرجال 339 والأطفال الإناث 1040 والأطفال الذكور 950، وعدد الباقين 2889، بينهم 1309 من الإناث ومن الذكور 1580.

وكانت داعش قد اجتاحت منطقة سنجار شنكال في آب 2014 وقامت باختطاف الايزيديين ونقلهم قسراً إلى الرقة ودير الزور و غيرها من المدن في سوريا وبيعهم بصفة العبيد و السبايا بقصد الاسترقاق والاستعباد الجنسي.