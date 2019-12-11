الاحتجاجات‭ ‬تتعزز‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬متظاهري‭ ‬الجنوب‭ ‬

مهلة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لشرطة‭ ‬كربلاء‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬قتلة‭ ‬ناشط‭ ‬مدني

بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وكريم‭ ‬عبدزاير‭ ‬

تستمر‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬مشاوراتها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬شخصية‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬خلفاً‭ ‬للمستقيل‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬فيما‭ ‬لاتبدو‭ ‬المدة‭ ‬الدستورية‭ ‬كافية‭ ‬امام‭ ‬الاختيار‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الشارع‭ .‬

وتتواصل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬محتجي‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬قبلة‭ ‬للتظاهر،‭ ‬وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬تفجيرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العمارة‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬استهدفت‭ ‬مقار‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة،‭ ‬حاصر‭ ‬متظاهرون‭ ‬بمحاصرة‭ ‬مقر‭ ‬مديرية‭ ‬الشرطة،‭ ‬وطالبوا‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬ومن‭ ‬لديه‭ ‬أدلة‭ ‬حيال‭ ‬اغتيال‭ ‬الناشط‭ ‬المدني‭ ‬فاهم‭ ‬الطائي‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬ناشط‭ ‬ثان‭ ‬وتفجير‭ ‬سيارة‭ ‬ثالث،‭ ‬بالكشف‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واغتيل‭ ‬الطائي‭ ‬برصاص‭ ‬مجهولين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬المقدسة‭ ‬لدى‭ ‬الشيعة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭. ‬وحاصر‭ ‬آخرون‭ ‬مبنى‭ ‬محكمة‭ ‬كربلاء،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬ملفات‭ ‬فساد‭ ‬بحق‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭. ‬ويطالب‭ ‬العراقيون‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬بـ‮»‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬وتغيير‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬بلادهم‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬عاماً،‭ ‬ويتهمونها‭ ‬بالفساد‭ ‬والتبعية‭ ‬لإيران‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬العمارة،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬محافظة‭ ‬ميسان،‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬أربعة‭ ‬انفجارات‭ ‬متزامنة،‭ ‬ثلاثة‭ ‬بعبوات‭ ‬صوتية‭ ‬وأخرى‭ ‬ناسفة‭ ‬رافقها‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بعيد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العبوات‭ ‬الصوتية‭ ‬استهدفت‭ ‬مقرين‭ ‬وقيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق،‭ ‬فيما‭ ‬استهدفت‭ ‬العبوة‭ ‬الناسفة‭ ‬قيادياً‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬أنصار‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬وينتمي‭ ‬الفصيلان‭ ‬المستهدفان‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬شيعية‭ ‬بعضها‭ ‬موال‭ ‬لإيران‭. ‬وقال‭ ‬محلل‭ ‬أمني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ليل‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العمارة،‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬مذابح‭ ‬السنك‭ ‬والخلاني‭ ‬‭(‬وسط‭ ‬بغداد‭)‬،‭ ‬وقبلها‭ ‬الناصرية‭ ‬وكربلاء‭ ‬والنجف‮»‬‭. ‬

وتعرض‭ ‬مرآب‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬محتجون‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬عند‭ ‬جسر‭ ‬السنك‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير،‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرين‭ ‬متظاهراً‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬وأربعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية‭. ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬اثار‭ ‬سخطاً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬بجروح،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصادر‭. ‬وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬شخصاً‭ ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬ألفاً‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭. ‬ورجح‭ ‬المحلل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬ويتهمها‭ ‬الشارع‭ ‬بدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬وعمليات‭ ‬القمع‭. ‬وجدد‭ ‬العراقيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تظاهراتهم‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مدن‭ ‬الجنوب‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬وحمل‭ ‬المحتجون‭ ‬الآتون‭ ‬من‭ ‬الحلة‭ ‬والناصرية‭ ‬والنجف‭ ‬والكوت‭ ‬وكربلاء‭ ‬أعلام‭ ‬العراق‭ ‬لمساندة‭ ‬المحتجين،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصور‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقبيل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬بغداد،‭ ‬قال‭ ‬الناشط‭ ‬المدني‭ ‬حيدر‭ ‬كاظم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تواجدنا‭ ‬هناك،‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬التظاهرات‭ ‬وتشكيل‭ ‬ظهير‭ ‬قوي‭ ‬لمساندة‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬بغداد‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الديوانية،‭ ‬أغلق‭ ‬متظاهرون‭ ‬طريقاً‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مصفى‭ ‬نفط‭ ‬الشنافية،‭ ‬مطالبين‭ ‬بفرص‭ ‬عمل،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭.‬