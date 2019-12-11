الامن في نينوى يرد على انباء اعتقال طلبة جامعيين دعوا الى الاضراب

نفى جهاز الامن الوطني /مديرية امن نينوى يوم الثلاثاء الانباء التي تناقلتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتقال طلبة جامعيين على خلفية دعوتهم الى اضراب عن الدوام الرسمي تضامنا مع باقي المحافظات التي تشهد احتجاجات وسط وجنوب البلاد.

وقال بيان صادر عن الجهاز اليوم إن “مديرية امن نينوى تنفي الاشاعات التي تروج لها بعض المواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقال طلاب من جامعة الموصل”.

ودعا البيان الى “عدم تناقل اي اشاعة حول اعتقالات لم تتم لان الكلام كاذب ولا صحة له اطلاقا وانما يهدف الى زعزعت الامن والاستقرار المحافظة”.

و وجه البيان “مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلامية كافة الى توخي الحذر بنقل الخبر بمصداقية وفي حالة نقلها بصورة غير صادقة سيتم محاسبة اي جهة وفق القانون العقوبات العراقي”.

وتابع البيان انه “لا يعتقل اي شخص دون مذكرات قبض اصولية صادرة من القضاء العراقي وموافقة المحاكم”.

ونشرت بعض المواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده قيام قوة من جهاز الامن الوطني / مديرية امن نينوى باعتقال اربعة من طلاب جامعة الموصل من منازلهم على خلفية تحريض على الاضراب.