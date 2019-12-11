البيان الختامي للقمة الخليجية 40 يؤكد على التكامل العسكري والامني وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس

الرياض – ابراهيم محمد شريف

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات القمة الخليجية لدول مجلس التعاون بنسختها الاربعين االتي استضافتها المملكة العربية السعودية لمدة يومين 9و10 ديسمبر 2019 م الجاري بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول الست المنظوية تحت مظلة المجلس .

واكد البيان الختامي المقتضب على ركنين اساسيين وهما الدعوة للتكامل العسكري والامني بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك تعزيز سبل تحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل الكمركي بين دول المجلس

وتلا السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين مجلس عام مجلس التعاون الخليجي، البيان الختامي مؤكدا على إن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله.

واضاف الزياني ان الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس على استمرار الترابط والتكامل”.

ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها السعودية، تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.

وأردف بقوله “التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون”.