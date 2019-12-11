الرئيس العراقي يحث لاستثمار ذكرى النصر على داعش لتشكيل حكومة جديدة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية الى اختيار رئيس للحكومة ضمن المدة الدستورية التي تنتهي الاسبوع المقبل.

وقال صالح في كلمة وجهها في الذكرى السنوية لعملية تحرير العراق من داعش، “…وانتم يا أبطال قواتنا الامنية، اجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع. لا تسمحوا للأعداء بان يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق واهله سوءا بعزمكم وهمتكم جميعاً دعونا نكمل معاً مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ بالتأسيس لحكم رشيد”.

واضاف “أدعوكم كما ادعو الكتل السياسية لنتعاون جميعاً من اجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات وتعيد إعادة إعمار البلد والمؤسسات وتنهض بما يطمح اليه شبابنا وشاباتنا وأطفالنا وكهولنا ونساؤنا وكل أطياف المجتمع العراقي، ولتكن ذكرى النصر مثابةً من أجل الوحدة والنهوض بإرادة موحدة وعزم أكيد لبناء عراقنا الذي نريد”.