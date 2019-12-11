العثور على مقبرة جماعية لجنود من الجيش العراقي السابق بالناصرية

ذي قار / حسين العامل

أعلنت قيادة شرطة ذي قار يوم الاحد ( 8 كانون الأول 2019 ) عن العثور على مقبرة جماعية تعود لجنود من الجيش العراقي السابق في منطقة سيد ذهب ( 8 كم شمال غرب الناصرية) ،

وبينت أن المقبرة عُثر عليها أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفريات في مشروع يجري تنفيذه في المنطقة المذكورة وإن القضاء أوقف العمل فيه بعد اكتشاف المقبرة.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تابعته المدى إنه ” بناءً على الأخبار المبلغ إلينا من شركة مقاولات تقوم بأعمال حفريات قرب مزار ( السيد ذهب ) بمدينة الناصرية حول العثور على مقبرة جماعية في الموقع المذكور ، توجه فريق عمل يضم ممثلين من قسم العلاقات والإعلام وأقسام الشرطة الاختصاصية للاطلاع على الموقع”، مبينا أن ” الموقع كان يضم مقبرة لرفاة جنود من الجيش العراقي السابق”.

وأشار البيان الى أن ” فريق العمل عثر على (3 رفات) وكان أحدهم يحمل هوية عسكرية باسم (رحيم عبد الحسين يسر) تولد 1972 “، منوهاً الى أن ” قاضي التحقيق في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أصدر أمراً بإيقاف العمل بالمشروع لحين حضور الجهات المختصة وذات العلاقة لتحديد المقبرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت أعمالاً حربية وقصف جوي أدى الى سقوط مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين أبان حرب الخليج وانتفاضة اذار عام 1991 وحرب عام 2003 التي شنتها جيوش التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وأسفرت عن سقوط نظام صدام في التاسع من نيسان من العام المذكور.