الكهرباء العراقية تعزو انخفاض تجهيز الطاقة الى توقف خط غاز ايراني

عزت وزارة الكهرباء يوم الثلاثاء انخفاض معدل تجهيز الطاقة في البلاد الى توقف خط الغاز الايراني المجهز للمحطات الكهربائية الوسطى.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم ان “انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في هذه الأيام عن المعدلات السابقة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الوزارة، وذلك بسبب توقف خط الغاز المجهز من الجانب الايراني و المخصص لمحطاتنا الكهربائية في المنطقة الوسطى من يوم ١٨ تشرين الثاني ولغايه ٢٥ تشرين الثاني لوجود أعمال صيانة لإنبوب الغاز داخل الاراضي الايرانية”.

واردف البيان انه “بعد استئناف الضخ من تاريخ ٢٥ تشرين الثاني ولغايه نشر هذا البيان لم تصل مستويات التجهيز الى الكميات العقدية للغاز بسبب موجة البرد التي تجتاح ايران وحاجتهم للغاز، وبالتالي أصبح التجهيز لا يتجاوز ربع الكمية التي نحتاجها وخاصة في محطات المنطقة الوسطى وتحديداً محطات بسماية الغازية، المنصورية، الصدر والقدس مما أدى الى إطفاء تلك المحطات أو تقليل إنتاجها وكما يلي:

١ – محطة بسماية ١٣٠٠ ميكاواط

٢- محطة المنصورية خارج العمل

٣- محطة الصدر ٢٥٠ ميكاواط ولكن باستخدام الوقود البديل

٤- محطة القدس ٢٤٠ ميكاواط وعلى الوقود البديل

وتابع البيان ان “أي ان مجموع الطافة المفقودة قد بلغ حوالي ٢٤٠٠ ميكاواط من الطاقة المتاحة لتلك المحطات، علما ان ملاكات وزارتنا تعمل جاهدة على سد هذا النقص من خلال التعاون المستمر مع وزارة النفط لتهيئة الوقود البديل ومن ثم تشغيل اكبر عدد ممكن من وحدات محطاتنا”.