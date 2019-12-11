المعارضة القطرية: “الامير” اطلق خطة لاحتواء “الثورة” في العراق من اجل ايران

اتهم موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، امير قطر تميم بن حمد باصدار اوامر لضخ مبالغ ضخمة للعراق حتى لا يسقط النفوذ الإيراني بها.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن إحكام سيطرة إيران على العراق تطلب اتحاد قوى في المنطقة العربية، وأن جماعة الإخوان جندت كافة قواها، بالتعاون مع تميم لإنقاذ النفوذ الإيراني من الانهيار في العراق.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن التقارير الأمنية أكدت قوة التظاهرات العراقية وأنه لا توجد قوة قادرة على الوقوف في وجه الغضب الشعبي، ولذلك وضعت الدوحة خطة طويلة المدى لمواجهة المظاهرات العراقية، حيث أن الخطة التى أطلقوا عليها اسم “احتواء الثورة” الهدف منها هو ركوب موجة الثورة والاستفادة منها لتثبيت أقدام إيران فى العراق.