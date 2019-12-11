تضمنت جملة مقترحات.. الصدر يوجه رسالة للبرلمان: صوتوا عليها.. والا

وجه صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، رسالة الى مجلس النواب العراقي.

وأدناه رسالة صالح العراقي:

“الى مجلس النواب

غدا انتم على المحك.. وملزمون امام الله وامام الشعب بان تصوتوا على ما ينفع الشعب

لذا اقترح ما يلي

اولا: ما يخص قانون الانتخابات: فيكون دوائر متعددة بترشيح فردي بنسبة 100‎%‎ لكل محافظة مع اخذ بنظر الاعتبار عدد النفوس

وننصح بالغاء تصويت الخارج ولو مؤقتاً او التدقيق به بصورة جيدة اواعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الامنية

ثانيا: ما يخص مجالس المحافظات، فكالتالي: تنتخب كل محافظة ثلاثة اشخاص فقط، وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة.. وبدورهم يشكلون مجلس المحافظة وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية ادارية منظمة

وحسب علمي ان ذلك مرضي للشعب

وفي حال عدم التصويت او التسويف.. فسيقول الشعب كلمته”.