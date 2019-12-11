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خلف اصابتين ..داعش يهاجم الشرطة الاتحادية غربي كركوك

قام مسلحون من تنظيم داعش ، مساء اليوم ، بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية، غربي محافظة كركوك ، وفق ما أفاد مصدر امني .

المصدر قال إن ” مسلحين من تنظيم داعش هاجموا في تمام الساعة الثامنة من مساء الیوم نقطة عسكرية للشرطة الاتحادية على اطراف قرية حطين، على طريق كركوك – دبس ” ، مبيناً أن ” عنصرين من الشرطة اصيبا خلال الهجوم”.

المصدر أشار الى أنه ” تمت ملاحقة المهاجمين بواسطة طائرات ” .

وتدهورت الاوضاع الامنية في كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) بعد احداث 16 اكتوبر وانسحاب قوات البيشمركة منها .

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