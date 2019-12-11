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داخلية كوردستان تؤشر اتساع “ظاهرة غريبة” وتتخذ اجراءات لحدها

افاد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الثلاثاء باتساع ظاهرة ممارسة القمار في الاقليم، واصفا في الوقت ذاته هذه الظاهر بأنها “غريبة” على المجتمع كوردستان.

وقال احمد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته الى محافظة دهوك، ان هذه الظاهرة ازدادت مؤخرا ليست في محافظة دهوك فقط بل في اقليم كوردستان بصورة عامة، مردفا بالقول ان هذه ظاهرة “نشاز” ويتعين تنظيمها وتحديد موضوعة ما هو قمار وما هو ليس كذلك واي منها يتحصل على اجازة او لا يتحصل.

واضاف ان اجراءات قانونية تم اتخاذها في اربيل ودهوك بشأن هذه الظاهرة، قائلا: ان هذه الظاهرة (أي القمار) غريبة على مجتمع كوردستان ونعمل على السيطرة عليها، وانهائها.

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