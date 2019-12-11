صحة كوردستان: لم نسجل اصابات بانفلونزا الخنازير واخذنا كافة الاحتياطات

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عدم تسجيل اصابات بانفلونزا الخنازير، بعد تحذيرات متصاعدة بهذا الخصوص اثر تسجيل عدة اصابات في ايران.

وقالت صحة الاقليم، “لم نسجل خلال السنة الحالية أي حالة اصابة بانفلونزا الخنازير، أو تسجيل مخاطر لانتشاره”.

لكن الوزارة اكدت انها تأخذ كافة الاحتياطات لمكافحة الفيروس.

وشهدت مدن ايرانية مختلفة وفاة 81 شخصا بسبب مرض انفلونزا الخنازير وقصد نحو 8 الاف شخص اخرين المستشفيات والمراكز الصحية لشبهة اصابتهم بهذا المرض.

وسبق ان سجلت مستشفيات محافظة نينوى اليوم الاحد الاشتباه باصابات بانفلونزا الطيور لعدد من المرضى.

وابلغ مسؤول صحي ان مستشفيات المحافظة تشتبه الى الان بخمس حالات اصابة بانفلونزا الطيور.

واضاف ان حالة احدى المرضى خطرة.

ويمكن لمرض (أنفلونزا الطيور) أن ينتقل إلى البشر، وقد يتسبب بوفيات، وسجل العراق في السنوات السابقة عدة اصابات بالمرض.

ولا يمكن علاج الطيور المصابة، وتكتفي الكوادر الطبية بحرقها وطمرها في أعماق محددة تحت الأرض.

ويسبب انتشار المرض عادة خسائر اقتصادية كبيرة لمربي الدجاج.