عاجل من لندن/ إجتماع طارئ لممثلي الدول الغربية … للتشاور حول عمل عسكري في العراق **

** عاجل/ من لندن

قرارات خطيرة ستتخذ ضد دواعش الشيعة “الميليشيات الإيرانية ” في العراق والمنطقة ؟

* صرح مصدر إستخباراتي رفيع في الحكومة البريطانية ، نقلاً عن جهازي المخابرات الداخلية والخارجية البريطانيين (IM6 & RSIS ) ؟

بأن وفوداً من خارجية ومخابرات “الولايات المتحدة ألأمريكية والفرنسية والالمانية” قد وصلت فعلاً إلى لندن يوم الأحد الماضي رغم كونه عطلة رسمية ، بطلب من رئيس الحكومة البريطانية “بوريسوف جونسون” بعد إتصالات أجراها برؤساء تلك الدول ، وطلبه بإجراء إجتماع طارئ ، وفعلاً جرت إجتماعات سرية على مستوى رفيع في الضواحي الجنوبية للندن ، ناقشو خلالها المجازر التي قام بها “الحشد الشعبي العراقي” أو ما يسمى بالمليشيات الشيعية ، وهى تابعة لوزارة الدفاع العراقيّة بحق العراقيّين ، والتي ترتقي (للإبادة الجماعية وهى جرائم حرب ضد الانسانية) ؟

وليس أخرها مجزرة (ساحة الخلاني وكراج السنك” وقبلها مجزرة ساحة التحرير ، عدى عمليات الخطف والارهاب والاغتيالات ، والاجراءات التي يجب إتخاذها ضدها للحد من إرهابها وجرائمها ؟

وأكدت صور الأقمار التي شاهدها المجتمعون والتي صورت تلك المجزرة ، بوجود تواطئ واضح وملموس من قبل القوات الامنية العراقية ، ورغم تكرار تحذيراتنا للحكومة العراقية بحماية المتظاهرين حسب قول المصدر الا انها تعطي أذان صاغية لأحد واستمرت في التغاضي لابل والمشاركة معها في الجريمة ؟

فقد صورت الأقمار الصناعية البريطانية مدى شناعة وبشاعة ما قامت به هذه المليشيات من مجزرة ، وخاصة بحق الأطقم الطبية والمسعفين والمسعفات ، من قتل وتعذيب وحتى إغتصاب للذكور والإناث تماماً كما كان الدواعش يفعلون ، لارهاب المتظاهرين والعراقيين ومن قتل متعمد في الرأس ، وهى جرايم متعمدة ومقصودة فعل يجب عدم السكوت عنها من قبل المجتمع الدولي ؟

كم تم توثيق بالصوت والصورة مرافقة ما يعرف بسرايا السّلام أو “القبعات الزرق” التابعة لمقتدى الصدر للميليشيات التي نفذت تلك المجزرة ، عند قدومها من مراكز انطلاقها وهو جامع وخروجها من ثلاث محاور ، وبدعم وتسهيل من القوات الأمنية العراقية ؟

لابل وثقت الصّور مشاركة بعظهم في رتكاب تلك المجزرة التي كان مخطط لها ، بدليل أخذهم لمعظم الضحايا معهم بعد تنفيذ جريمتهم عند إنسحابهم ، حيث صوّرت إلقائهم في “مقبرة جماعية” تقع على شارع القناة عند مدخل مدينة الصدر ، ويبدو أنها كانت معدة الغرض ؟

وهو ما جعل الحكومة البريطانية والارادة الملكية ، أن تصر على طلب إجراء إجتماع عاجل لحكومات الدول الغربية ، وخرجو ببيان شديد اللهجة ، وأوصو بتشكيل قوات دولية للتدخل فوراً للتعامل مع هذه الميليشات ، والتي أخذت دور داعش السنة التي قَضَى الغرب عليها ؟

وفعلاً أشار أكثر من مصدر بدخول أكثرمن 400 ألية عسكرية أمريكية من الاْردن الى قاعدة عين الاسد ، واستنفار جميع القواعد الجوية والقطعات البحرية في المنطقة ، وأبدت تركيا إستعدادها للمشاركة بهذارالجهد الدولي وخاصة بقوات برية ، وقالت أن هذه المليشيات التي أخذت تنتشر في كل مكان كالسرطان ستشكل خطراً حقيقياً في المستقبل على أمن وسلامة تركية ؟

** وأخيراً

أ: نقول قول شاعر

رب من ترجوا به دفع ألاذى … سوف يأتيك منه أكثر وأكبر ألاذى ؟

خلصنا من دواعش السنة … فجائنا الاقحب دواعش الشيعة

خربو البلاد وقتلوا العباد … وسرقو حتى قوت المعيشة

ب: ونقول للمجرم “خامنئي وقاسم سليماني” وكلابهم المسعورة

قول الشاعر “أَبُو نعيم الفضل بْن دكين”؟

لا تغتر بالدهــــر وإن كان مواتيكا … فكما أضحكك الدهر كذالك يبكيكا

ج: نختم بقول لِسُليِمانْ ألْحَكِيم لِشَعْبِنا ؟

إِنْ رَأَيْتَ ظُلْمَ الْفَقِيرِ وَنَزْعَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْبِلاَدِ فَلاَ تَرْتَعْ مِنَ الأَمْرِ ،

لأَنَّ فَوْقَ الْعَالِي عَالِيًا يُلاَحِظُ ، وَالأَعْلَى فَوْقَهُمَا” (سفر الجامعة 5: 8 )؟

سرسبيندار السندي