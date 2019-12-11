في اليوم العالمي لحقوق الانسان.. كوردستان: سعينا للالتزام بها رغم التحديات

اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، ان الاقليم ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها خطا خطوات ايجابية كثيرة في مجال حقوق الانسان.

ففي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في اربيل، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، اكد ديندار زيباري ان السنوات الاخيرة وبسبب هجوم تنظيم داعش والازمة الاقتصادية فقد واجه اقليم كوردستان العديد من التحديات والعراقيل، مستدركا انه على الرغم من ذلك فقد سعى الى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان.

وسلط زيباري الاضواء على العلاقات والتنسيق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بالقول ان حكومة الاقليم وعن طريق منسق التوصيات الدولية الذي هو عضو في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية، تعاون الفريق العراقي الخاص مع فريق (يونيتاد) لجنة متابعة مصير المفقودين والمشاركة في اليات وزارة العدل الاتحادية حوارات قراءة التقارير العراقية في تلك الاتفاقيات التي للعراق عضوية فيها في مجال التعايش بين المكونات في الاقليم، والحكومة مستمرة في سياستها الستراتيجية وتم تثبيت حقوق جميع المكونات الدينية والقومية وفقا للقانون وحقوقهم محفوظة في جميع مناحي الحياة.

واشار زيباري الى مساعدة اللاجئين والنازحين ومساعي حكومة الاقليم لتحرير الايزيديين وقال انه في الوقت الحالي يصل عدد اللاجئين والنازحين في اقليم كوردستان الى 1037446 شخصا عدا النازحين واللاجئين القادمين من كوردستان سوريا وايران وتركيا وحتى فلسطين، مضيفا انه في الفترة الاخيرة تم اقامة مخيم في برده رش لاستقبال لاجئي كوردستان ايران بسبب الاحداث الاخيرة في المنطقة ويبلغ عددهم 17983 لاجئا.

وفي مجال تحرير المختطفين الايزيديين هناك برنامج تطبيقي لدعم هيئة التحقيق وجمع الادلة ومعالجتها، للتعريف بجريمة قتل الايزيديين كجريمة ابادة جماعية وتم لحد الان تنظيم 2600 ملف ادانة بشأن الجرائم ضد النساء الايزيديات والمسيحيات والتركمانيات والشبكيات ليتم توثيقها بهدف المحاكمات بعد هجمات داعش وناك ايضا 3000 ملف اخر قيد التحقيق .

وبشأن ايلاء الاهمية بالنساء قال زيباري ان اقليم كوردستان خطا في هذا المجال خطوات كثيرة وان التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم مستمرة في الاهتمام بهذا المجال فمثلا في تاريخ 18 / 2 / 2019 تسلمت اول امرأة رئاسة برلمان كوردستان وتم انتخاب امرأة من المكون التركماني لمنصب سكرتير البرلمان وكذلك شهدت التشكيلة التاسعة تكليف سيدات لمنصب وزيرة لوزارات الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وشؤون الاقليم.

وايضا تم ايلاء اهتمام اكبر لمراكز ايواء النساء في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وقضاء كلار في عام 2018 تم ايواء 1186 حالة والى الشهر الرابع من العام الحالي 2019 تم استقبال 78 حالة جديدة وفي الفترة الاخيرة تمت معالجة قضايا 74 امرأة من اللاجئات والنازحات والاجنبيات في دور رعاية النساء .

وفي مجال العدالة والصحافة والصحة والتربية والدراسات العليا كان للنساء دور كبير وتم اتخاذ خطوات كبيرة بهذا الصدد. ومن جهة اخرى تم تسجيل حالات ختان نساء في 11 مركزاً صحياً، مشيرا الى انه مع حملات التوعية وتعريف الاباء والامهات باضرار هذه الحالة تم تسجيل انخفاض في حالات ختان الفتيات.

وتطرق زيباري الى معتقلي داعش بالقون الاشخاص الذين تبلغ اعمارهم اقل من 18 عاما وكان لهم ارتباط بداعش يتم التعامل معهم كضحايا داعش لا كمتهمين ويمنحون كامل حقوقهم مثل الحصول على محام واستعمال الهاتف والاتصال بالاقارب ويتم السماح للمنظمات المعنية لزيارة مراكز الاعتقال والسجون من اجل اللقاء بالمعتقلين عن كثب، كما ان هناك برنامجا خاصا ليستفيد المعتقلون من العملية الدراسية باللغة العربية، ومن جانب اخر قام الاقليم بتسليم مئات المعتقلين الداعشيين الى الحكومة الاتحادية.

وبشأن العمالة الاجنبية واصحاب الاحتياجات الخاصة والمعوقين اعلن زيباري ان حكومة الاقليم اولت اهتماما كبيرا بالعمالة الاجنبية ولهم جميع حقوق العمال المحليين. وكذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العديد من الشركات بسبب مخالفاتها تجاه العمال الاجانب.

وبشأن المعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة فانه الى عام 2018 كان عدد المعوقين الذين يتسلمون الرواتب يبلغ 55916 شخصا. وبعد اجراء الفحوصات الصحية تم قطع رواتب عدد منهم وفقا لقرار لجنة طبية، الا انه في عام 2019 تمت اعادة رواتب 1300 معاق بقرار من رئيس حكومة الاقليم وتشير الاحصاءات الى انه تم تعيين 12068 شخصاً منهم.