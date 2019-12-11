للمتظاهرين (الفاسد يعرف ما يريد..وانتم بلا بديل) (من يحقق اهدافكم) ان لم تدخلون الخضراء؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اهل الفساد .. يعرفون ماذا يريدون.. وانتم.. اهل الحق لا تعرفون البديل عنهم (اسئلة.. نسالها.. لانضاج الحراك).. :

1. تريدون القضاء على الفساد.. ولكن لم تعطونا الاليات للقضاء عليه

2. تريدون القضاء على السياسيين الخاويين الحاليين..ولكن لم تعطونا البديل عنهم

3. تريدون القضاء على نظام الخضراء الحاكم بالعراق.. ولكن لم تعطونا البديل عن هذا النظام الفاسد الارعن

4. تريدون القضاء على دستور الفتنة الحالي للعراق..ولكن لم تكتبون لنا دستور بديل عنه

5. تريدون الحرية والابتعاد عن الصنمية..وانتم اندس بينكم من يرفع صور الاصنام المعممة كصور الصدر الثاني ومقتدى ابنه اللبنانيي الاصل

6. تريدون استعادة الاموال المهولة المسروقة من العراق.. ولكن لم تعطونا كيف السبيل لذلك؟ ولماذا لم تدعون لمحكمة دولية كمحكمة لاهاي لمحاكمة النازية بالقرن الماضي ولكن هذه المرة تعقد لمحاكمة اركان الفساد بالعراق وتتخصص باستعادة الاموال لحساب دولي لاعمار العراق؟

7. تريدون وطن .. وترفعون شعارات العراقية.. ولكن لا الاكراد بكوردستان ولا السنة العرب بالمثلث الغربي خرج منهم من خرج يتظاهر معكم..

8. تريدون التخلص من ايران.. وايران تتحصن بالخضراء التي تتجنبون اقتحامها.. (فايران اعلنت انتصارها على العالم بوصول الرئاسات الثلاث التي تحكم العراق اليوم فسادا)..

فلماذا لا تدعون لوطنكم الحقيقي الذي تتظاهرون فيه ..(بوسط وجنوب الرافدين).. لماذا لا تدعون لنظام رئاسي فدرالي بثلاث اقاليم لنكون واقعيين جميعا..لماذا لا تدعون لجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لنتخلص من وصاية المرجعية العجمية واللبنانية على رقاب الشيعة العرب سياسيا وماليا. . فاليس (وسط وجنوب العراق) تاريخيا هو ..وطن سومر التاريخي..(ارض الشيعة العرب)..

ثم الدعوة.. الى .. السلمية من قبل المتظاهرين.. لماذا؟

1. عدم امتلاكهم مشروع سياسي وقيادات بديلة عن (المنطقة الخضراء)..

2. خوفا من استغلال الصدر عبر اتباعه من دخول الخضراء وهم لديهم (قيادات وبديل) .. فيفرغون التظاهرات من فحواها (دخلنا الخضراء ثم بعد ذلك ماذا)؟

3. الوقوع بفخ المليشيات والاحزاب الفاسدة (التي تريد جر الشيعة بالعراق لحرب اهلية).. وقمع المتظاهرين.. وهذا يخدم ايران والنظام السياسي الفاسد..

4. شعور المتظاهرين بان المرحلة لم تنضج.. لدخول الخضراء حاليا..

هذا بعض من فيض..

فالدخول للخضراء فخ..(اتفق مع ذلك)؟؟ ولكن سؤال: ..وكل المصائب وراء لكن:

من يريد المتظاهرين ان يحققون لهم اهدافهم؟؟ هل الطرف المقابل بالخضراء؟

1. يريدون من الفاسد ان يحارب الفساد؟

2. يريدون من المليشياتي ان يحل نفسه؟

3. يريدون من العميل لايران.. ان يتخلى عن عمالته ويسلم نفسه للمحاكم بتهمة الخيانة العظمى؟

4. يريدون من السياسي الفاشل..ان يعتزل السياسية وهو اليوم يتربع على المليارات والمناصب العليا؟

5. يريدون من البرلماني.. ان يتخلى عن رواتبه الخرافية ومخصصاته وقطع اراضيه؟

6. يريدون من اهل رفحاء.. ان يتخلون عن مغانهم برواتبهم المهولة الحرام؟

7. الخ الخ الخ؟

واليس السبب لعدم (بروز مشروع سياسي) للمتظاهرين لحد الان ..:

(لوجود قوى خلف المتظاهرين متناقضة..و لكل منها مشروعها السياسية وقياداتها).. فما يؤخر الانقضاض على الخضراء…. هو كل منها يريد تهيئة قيادته واستغلال الفرصة المناسبة له.. لتحرك ليهيمن هو على السلطة مستقبلا؟فالصدريين معروفين بصنميتهم لمقتدى الصدر

اتباع المرجعيات كل منهم لديه مرجعيته التي يعتبرها الحق والاخرى باطل

الشيوعيين يعتبرون اديولوجيتهم هي الحق ويستحقرون اصحاب الاديان والاديولوجيات السياسية الاخرى..

وهناك بعثيين لديهم مشروعهم وقياداتهم ايضا..الخ الخ الخ.

اما العموم الاغلب من المتظاهرين فهم الشرفاء من العاطلين عن العمل والفقراء وخريجي الجامعات والطلاب الجامعيين والمدارس..الخ من الشرائح الشريفة التي تريد قوى الركوب عليهم.. للوصول للسلطة.. وتصفية حساباتها مع خصومها..

فللعموم الاغلب من الشيعة العرب المتظاهرين الطامحين للحرية والرفاهية والاعمار.. بان يفكرون منذ اليوم بمشروع سياسي يسحب البساط من اصحاب المشاريع السياسية الاخرى..وان لايسمحون لاحد بركوب تظاهراتهم..

وللمتظاهرين.. انتبهوا:

قالوا مشكلتكم (الدكتاتورية).. سقط صدام.. (فجاءنا الفساد)؟

قالوا مشكلتكم ثقافة القائد الاوحد.. (سقط صدام.. فجاءنا عشرات تم فرضهم علينا قسرا كقائد اوحد.. مقتدى للجنة جسر.. السستاني خيمة لكل العراقيين.. الخزعلي الشيخ الامين..الخ)؟ وما هم الا رموز للطغيان والفساد والدموية.. والخراب السياسي بالعراق اليوم..

قالوا مشكتلكم (البعث).. سقط البعث (فجاءنا الدعوة والمجلس وبدر والتيار الصدري والكتائب والنجباء والعصائب.. الخ) من احزاب مليشيات دموية فاسدة ما انزل الله بها من سلطان..

قالوا مشكلتكم (حكم السنة).. سقط حكم السنة.. (فجاءنا حكم شيعة ماما طهران..الولائيين والصدريين).. فنشرواا لتعاسة ايضا..

قالوا مشكلتكم (القاعدة والزرقاوي).. هزمت القاعدة وقتلت الزرقاي.. فجاءنا داعش والبغدادي؟.. قالوا بعد داعش ..(العراق قمرة وربيع)؟؟ هزمت داعش..(فاستمر العراق ظلام وفساد ودمار .. دموية وتظاهرات تقمع بوحشية)؟..الخ الخ الخ..واليوم نسالكم ايه المتظاهرين..ما هو بديلكم عن النظام السياسي الفاسد الحالي.. وكيف تضمنون بعدم تكرار الماضي..وكيف تضمنون بانكم لن تكونون بتعاسة اوا تعس من الموجودين اليوم؟

واسالكم بالله عليكم.. بس اعرف هذا الشعب اللي يريد شخصية وطنية وينه؟

1. يعني الكوردية ما هي نظرته للشخصية الوطنية؟؟ (هو الشخص الوطني الكوردي الساعي لقيام دولة كوردية كوطن قومي للاكراد)؟

2. السني العربي الشخصية الوطنية بنظره (هو الشخص الوطني السني الساعي لعودة حكم السنة والغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية.. وربط العراق بالمحيط العربي السني الاقليمي)..

3. الولائي المحسوب شيعيا.. الموالي لايران.. (الشخصية الوطنية لديه.. هو الساعي لربط العراق مع ايران لقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية الكبرى).. والعراق مجرد محافظة ايرانية بالنسبة له؟

4. (مقلدي المرجعيات).. (الشخصية الوطنية لديهم هو من يعتبر المرجع الخاص به اجب الطاعة.. والمال مجهول المالك.. ويفعل به مرجعه ما يشاء)؟؟

5. الاسلاميين السنة.. وطنهم (دولة الخلافة الاسلامية الكبرى).. والعراق مجرد ولاية تابعة لهذه الدولة الخرافية..

6. القوميين العرب.. وطنهم هو الوطن الوهمي العربي باديولوجياتهم الصفراء.. والعراق مجرد (اقليم، قُطر) تابع لهذا الوطن الخارجي.. ذي النزعة السنية بحكم غالبية الاجانب من العرب الغير عراقيين سنة..

7. وهلم جر..

ويقولون (خلي يحكم العراق مسيحي)؟ فنسال هل مشكلت العراق من يحكمه شيعي لو سني؟؟

فوفق ذلك نطالب باستيراد ..تجربة لبنان..بميشل عون المسيحي.. الذي الشعب اللبناني بكل اطيافه يثور عليه)؟؟ فمشكلة العراق ليس من يحكمه مسيحي لو سني لو شيعي لو يزيدي لو صابئي لو مسلم لو كوردي لو عربي..لو شيوعي لو قومي لو اسلامي..الخ..مشكلة العراق نوع نظام الحكم الذي يحكمه ..بالاصرار على المركزية رغم فشلها..الاصرار على عراق واحد مركظزي رغم المذابح التي جرت بظل المركزية والواحدة.. فلا حل الا الاقاليم الفدرالية الثلاث .. وجعل النظام رئاسي فدرالي..بداية الحل تكون عبر ذلك..

ونحذر من الطابور الخامس ..بين االتظاهرات بوسط وجنوب الرافدين:

فكم طابور بالتظاهرات؟؟ تعمل وراء الكواليس؟

الصدريين.. البعثية.. الشيوعيين.. اتباع المرجعيات المتنافرة.. .. الخ.. وكل هؤلاء خلف المتظاهرين الاحرار الغير مؤدلجين الذين هم مادة الثورة.. لكن هناك من يريد الصعود على اكتافهم وسرقة الانتفاضة منهم..

علما (مصطلح الطابور الخامس).. جاء من .. الجنرال اميليو مولا أحد جنرالات وقادة الحرب التابعة للقوات الوطنية؛ أول من استخدم المصطلح آنذاك…يرجع سبب ظهوره إلى أن الجنرال مولا وأثناء زحف قواته المتكونة من أربعة طوابير إلى مدينة مدريد (عاصمة إسبانيا الحالية)، قال ان هنالك طابورا خامسا يعمل لمصلحة جيش فرانكو ضد الحكومة الجمهورية وهي ذات ميول يسارية وماركسية ملمحاً إلى وجود خونة وجواسيس يعملون ضده.أصبح هذا اللقب منذ ذلك الحين رمزاً للجواسيس والخونة والأشخاص الذين يعملون ضد مجموعة ما، وقد يتم استخدامه من قبل القوات التابعة للحكومة ويعنون به الثوار، وهذا غالبا ما يحدث رغم ان الطرف الاخر يستخدمه أيضاً.

ونحذر..(منح مقتدى الصدر.. رتبة.. اية الله العظمى).. (تسفية للمرجعية وتسقيط لمكانتها):

(فمنح مقتدى الصدر..رتبة اية الله العظمى).. (اخطر على الشيعة من القنبلة النووية)..

حيث وردت الانباء بان مقتدى الصدر يدرس بحوث الخارج في حوزة موالية لولايةالفقيه الايرانية للخامنئي على يد (جعفر سبحاني).. الموالي لولاية الفقيه الايرانية..وهو ايراني.. ولا ننسى ابيه الصدر الثاني دعى لاتباع موالي لايران ايضا (كاظم طبيب زادة الحائري) الايراني من بعده.. لتسقط اكذوبة (بان الصدر الثاني كان يريد المرجعية عربية)… فكلهم يدورون حول الولاء لايران…

فلماذا ايران تريد منح مقتدى الصدر (المشكوك حتى بصلاحياته العقلية).. (لقب اية الله العظمى)؟؟ مع تصاعد المعلومات عن (وفاة السستاني منذ سنوات)؟؟ وعدم وجود (خلف له مقبول شيعيا بالعراق والعالم)؟وبنفس الوقت (غالبية الشيعة بالعراق يدركون حقيقة مقتدى الصدر الركيكة المتضعضعة نفسيا وعقليا ولغويا) ودورها بالفساد بالمشاركة بالعملية السياسيةمنذ سنوات .. وجنيه ثمار ماليةهائلة هو وقائمه السياسية.. وكذلك تورطه بالدماء البريئة ..كما في قتل عبد المجيد الخوئي ابن المرجع الاعلى السابق ابو القاسم الخوئي؟

وللمتظاهرين.. اعلموا: الانتصار هو بفضل دماء ابناءالشيعة العرب بوسط وجنوب العراق.. :

جريمة ان ينسب لعناوين ما انزال الله بها من سلطان كالحشد او فتوى او دولة اجنبية مهما كانت.. او للقذر سليماني او خامنئي الايرانيين..تنسيب الانتصار (للحشد) على داعش.. هدفه (سرقة جهود ابناء الشيعة العرب بقتال داعش).. لركوب ايران وحثالاتها للانتصار..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم