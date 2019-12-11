مقتل ستة بينهم شرطي ومسلحان في إطلاق نار بولاية نيوجيرزي الأمريكية

قالت الشرطة إن ستة أشخاص بينهم شرطي ومسلحان مشتبه بهما قتلوا في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر يوم الثلاثاء قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة يهودية في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي الأمريكية.

وقال قائد شرطة جيرزي مايكل كيلي في مؤتمر صحفي عقد بعد ساعات من الحادث الذي وقع في ثاني كبرى مدن الولاية، والتي تقع مباشرة مقابل حي مانهاتن بمدينة نيويورك عبر نهر هدسون، إن المسلحين المشتبه بهما اللذين قتلا كانا يعملان بمفردهما.

وأضاف كيلي أن وفاة المسلحين الاثنين وثلاثة مدنيين آخرين أعلنت داخل متجر الأطعمة اليهودية. وأصيب مخبر الشرطة القتيل بجراح مميتة قرب مقبرة تقع على بعد ميل تقريبا من موقع إطلاق النار الذي بدأ على ما يبدو عندما حاول اعتراض أحد المشتبه بهما.

وقال كيلي للصحفيين إنه لا توجد أدلة مباشرة على أن إراقة الدماء جريمة بدافع الكراهية أو مرتبطة بالإرهاب.

وأضاف كيلي أنه يعتقد أن المدنيين ومخبر الشرطة أصيبوا جميعا بالنيران التي أطلقها المشتبه بهما اللذين وصلا في شاحنة مسروقة‭‭‭ ‬‬‬ومنعوا الشرطة من الاقتراب من المتجر لساعات قبل أن ينتهي تبادل إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة في مؤتمر صحفي عقد في المساء ”حركتهما كانت سريعة ومستمرة لأربع ساعات في محيط تلك المنطقة“. ووصف موقع الجريمة بأنه ”واسع جدا“ ويضم ثلاثة مواقع على الأقل. وقال إن مئات الأعيرة النارية أطلقت.

وقال كيلي إن المحققين يعتقدون أن السيارة كان بها ”عبوة حارقة“ قام أفراد من خبراء المفرقعات بنزعها وأخذها بعيدا لفحصها.

ونشر مكتب مدعي مقاطعة هدسون على حسابه على تويتر إن اثنين آخرين من ضباط الشرطة ومدنيا أصيبوا لكن التقارير أفادت أن حالتهم مستقرة. وقالت الشرطة إن الضابطين المصابين غادرا المستشفى لاحقا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أن المشتبه بهما فرا من منطقة المقبرة في شاحنة ووصلا إلى متجر الأطعمة اليهودية وفتحا النار على ضباط الشرطة والمدنيين. وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين يعتقدون أنه تم اختيار المتجر عشوائيا.

وأدى تبادل إطلاق النيران إلى انتشار مكثف للشرطة المحلية وضباط اتحاديين في مكان الحادث وكذلك خدمات الطوارئ من إدارة شرطة نيويورك المجاورة.

وأفاد رئيس البلدية ووسائل إعلام محلية بأن الأمن أغلق جميع المدارس في المنطقة وأنهي الإغلاق في وقت لاحق بعد الظهر.

وكتب الرئيس دونالد ترامب على حسابه على تويتر ”تلقيت للتو تقريرا موجزا عن تبادل إطلاق النار المروع الذي وقع في مدينة جيرزي بولاية نيو جيرزي. قلوبنا وصلواتنا للضحايا وذويهم في هذا الوقت الصعب والعصيب“.

وأضاف ”سنستمر في متابعة الوضع فيما نقدم العون للمسؤولين المحليين ومسؤولي الولاية“.

إعداد أشرف راضي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني