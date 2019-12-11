نائب عن الديمقراطي: للكورد شرط وحيد لتسمية خليفة عبدالمهدي

أعلن نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، وجود شرط وحيد للكورد في تسمية رئيس الوزراء المقبل للحكومة العراقية، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن محمد أمين فارس عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، قوله ان “الحوار والمناقشات مستمرة للإتفاق على مرشح جديد لرئاسة وزراء العراق لكنهم لم يتفقوا لحد الآن على مرشح معين، ووفق الدستور فإن المدة محددة ويجب الإتفاق على مرشح معين خلال خمسة عشر يوماً من استقالة رئيس الوزراء”.

وأضاف ان “العرف الحالي يقضي بأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، ومع ان ذلك لم يرد في الدستور والقانون، لكن يجب استحصال موافقة القوى على اسم الشخص المرشح لرئاسة الوزراء ومنهم الطرف الكوردي”.

وفيما يتعلق بشرط الكورد للموافقة على مرشح رئاسة الوزراء العراقي، اكد فارس أن “للكورد شرط واحد بشأن الذي يتم اختياره لرئاسة الوزراء وهو ان يلتزم بالدستور العراقي وينفذ فقراته، ويؤمن بالحقوق الدستورية والقانونية المشروعة لإقليم كوردستان”.