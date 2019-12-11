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نعي:غادرنا والى ألأبد الأستاذ صالح شركاء صباح هذا اليوم الثلاثاء…

نعي
غادرنا والى ألأبد الأستاذ صالح شركاء صباح هذا اليوم  الثلاثاء عضو الهيئة الادارية لنادي الرافدين الثقافي العراقي ساهم الفقيد منذ نعومة أظافره في الحركة الشيوعية واليسارية وكان من النشطاء في الاسواق التجارية ونظرا لمضايقته من قبل التحقيقات الجنائية في زمن نوري السعيد سافر الى الخارج ورجع الى الوطن بعد ثورة 14 تموز وبقي حوالي السنة والنصف وغادر العراق وبقي في الخارج . رحيل الفقيد يترك فراغا كبيرا في النشاطات الوطنية خارج الوطن احر التعازي لاقربائه واحفاده واصدقائه
طارق عيسى طه

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