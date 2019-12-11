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هيئة النزاهة في كوردستان تصدر توضيحاً بشأن قضايا الفساد

أصدرت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، الثلاثاء، توضيحاً بشأن قضايا الفساد في الاقليم.

وقالت الهيئة في بيان “من مجموع قواعد البيانات المعلنة في اليوم العالمي لمناهضة الفساد من قبل هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، ومن اجل ان يكون الجميع على اطلاع تم التطرق الى القيمة المقدرة للفساد بما يقابلها من الدينار العراقي، ولعلم الجميع فان تقدير الاموال في قضايا الفساد يكون على اساس العقود”.

واضاف البيان “بالنسبة لقضية مخيم النازحين الذي أرسله مجلس الوزراء السابق في حكومة اقليم كوردستان الى هيئة النزاهة تم تقديره بـ٢٠ مليار دينار، الا انه ما لم يصدر الحكم النهائي من المحكمة لا يتم التعرف على كمية الفساد التي شابته، وهكذا بالنسبة لجميع القضايا الاخرى للفساد”.

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