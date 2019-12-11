وزير الهجرة يهنئ الشعب العراقي بذكرى النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية ويؤكد ان الفرحه ستكتمل باعادة كافة النازحين لديارهم

هنأ وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى الشعب العراقي بذكرى النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كافة الأراضي العراقية من دنس قوى الشر والتطرف، معرباً عن أمله باستكمال فرحة العراقيين بعودة كافة الأسر النازحة الى مناطقها لتعيش بأمن واستقرار .

وقال السيد الوزير في برقية تهنئة اليوم :” في مثل هذا اليوم انتصرت إرادة العراقيين على القوى الظلامية التي كشرت عن أنيابها وحاولت أن تطفئ الحياة وتقتل كل شيء جميل في ربوع هذا الوطن العزيز، فتحقق النصر بدماء الشهداء الأبرار وتضحيات قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائري وكافة المتطوعين الذين هبوا للدفاع عن الوطن في ملحمة أذهلت العالم وباتت رمزاً للبطولة والفداء “.

وأضاف :” لقد كانت حرباً كبرى خاضها شعبنا الأبي نيابة عن العالم، كانت صولة خالدة قدمت درساً للإنسانية عن انتصار الحق على الباطل مهما كان حجم التضحيات، واليوم إذ نستعيد تلك الذكريات بما تحمله من عبر عظيمة، نبذل قصارى جهدنا لتأمين عودة الأسر النازحة الى مناطقها لتنعم بالأمن والاستقرار بعد أن عانت محنة النزوح وصبرت وتحملت ألم الابتعاد عن الديار والعيش في المخيمات “.

وتابع السيد الوزير :” في هذه المناسبة العظيمة، نرفع أيدينا بالدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين سطروا أروع ملاحم البطولة في جبهات القتال وكانت دماؤهم الزكية طريقاً الى النصر المؤزر، تحية لكل من ساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، تحية لكل من صان الأرض والعرض وجعل العالم يقف اجلالاً واحتراماً لعراق الانتصارات، حفظ الله العراق أرضاً وشعباً “.