اردوغان يلوح انه يرسل قوات تركية الى ليبيا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت الكثير من المواقع الخبرية تصريحات للرئيس التركي اردوغان في جاهزيته في ارسال قوات تركية الى ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة «الوفاق» بقيادة فايز السراج ذلك.

وقال إردوغان في مقابلة مع قناة «تي آر تي» الإخبارية الحكومية، أمس، إن «حظر السلاح لا يمنع الحكومة (الليبية) من أن تطلب من دول أخرى نشر قواتها على الأراضي الليبية. إذا حدث هذا الطلب، فسنتخذ قراراً».

وأضاف أن «بإمكان تركيا وليبيا القيام بعمليات استكشافية مشتركة في شرق البحر المتوسط» بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه مع السراج.

كلام اردوغان لم يأتي من فراغ، فهو يعتبر ليبيا احدى ولايات خلافته ويعلم ان لدى ليبيا ساحل بحري يتجاوز ١٨٥٠ كم على ساحل البحر الابيض المتوسط، هناك صراع تركي مصري للسيطرة على ليبيا من خلال دعم نظام سياسي لكلتا الدولتين،

واعتبر اردوغان أن مصر واليونان وقبرص وإسرائيل «لا يمكنها إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا من دون موافقة تركيا. لن نتساهل بهذا الصدد».

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال أمس، إن «تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في ثروات المنطقة… على الجميع أن يدرك استحالة أي حل في البحر المتوسط وجزيرة قبرص دون تركيا».

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.