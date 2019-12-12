استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصواريخ للمرة الثانية في اقل من اسبوع

اعلنت خلية الاعلام الامني مساء اليوم الاربعاء عن استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخي كاتيوشا.

ونوهت الخلية في بيان اليوم، الى سقوط صاروخين نوع “كاتيوشا، “في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر

وكانت الخلية قد افادت يوم الاثنين بإصابة ستة مقاتلين بقصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف معسكرا في محيط مطار بغداد الدولي.

وحذر مسؤول عسكري أمريكي، من أن الهجمات من قبل “مجموعات مدعومة إيرانياً” في العراق، قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة في العراق.

وكر لرويترز أن “تلك الأعمال قد تغير الأمور على الأرض في لحظة معينة، ما يزيد من احتمال حدوث تصعيد غير مقصود من قبلهم أو من قبلنا”.

وأشار إلى أن “المليشيات التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر، حيث قد يرد التحالف بالقوة”، مضيفا أن “العواقب لن تعجب أحداً”.

وأضاف أن المعطيات الاستخباراتية وفحص الصواريخ، تشير إلى أن “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” هي من أطلق الصواريخ.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على قياديين في “عصائب أهل الحق”، ومدير أمن الحشد الشعبي وغيرهم، متهمة إياهم بالوقوف وراء الهجمات على المتظاهرين.

كما ألمحت واشنطن إلى مسؤولية إيران عن استهداف قاعدة عسكرية عراقية تستضيف القوات الأمريكية.