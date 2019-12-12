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التركمان قلقون من عدم تصويت الكتل على مقترح يخص مناسباتهم القومية في كوردستان

عبرت كتلة الجبهة التركمانية في برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس عن قلقها ازاء عدم تصويت الكتل على مقترح مشروع قرار (ايام المناسبات الرسمية للقومية التركمانية)، مستدركة ان كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمسيحيين هم فقط من يؤيدان المقترح.

وقال النائب عن كتلة الجبهة التركمانية هميداد صباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه باستثناء كتلة الديمقراطي الكوردستاني، والمسيحيين لم تصوت باقي الكتل على مقترح مشروع القرار”.

واضاف انه “اذا كانت تلك الكتل تتحجج بان الوقت غير مناسب لمسألة مثل هذه لوجود قضايا اهم، فنحن في الجبهة التركمانية نعلن ان هذه ليست بذريعة (..) وندعو الكتل الى التصويت على المقترح في الجلسات المقبلة لما له من اهمية بالنسبة للقومية التركمانية في اقليم كوردستان”.

جدير بالذكر انه جرى يوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمقترح قانون”ايام المناسبات الخاصة بالقومية التركمانية” وجرى طرح مقترح كونه أمراً عاجلاً للتصويت الا انه حصل على 55 صوتاً فقط اذ لم يصوت له كل من الاتحاد الوطني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجيل الجديد.

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