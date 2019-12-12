الشابندر يصدر اول تعليق على “ترشحه لرئاسة الوزراء”: لا تشرفني زعامة القرود

نفى السياسي العراقي عزت الشابندر ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية.

وقال الشابندر في تغريدة له، “ضمن لافتة صورٍ لشخصيات، صورتي من بينها مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل (ابطال) المطعم التركي علماً اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ ولن ارشِّح”.

واضاف “لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او امرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل”.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد.