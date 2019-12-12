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الصدريون يقاضون عزت الشابندر بسبب تسجيل صوتي

حرك نائب صدري دعوى قضائية على السياسي عزت الشابندر بسبب تجسيل صوتي مسرب نسب للاخير.
وبحسب التسجيل، فان الشابندر هاجم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واتهم بـ”القتلة”، كما هاجم المعتصمون في ما يعرف المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد.
وبحسب وثيقة فان النائب عن تحالف “سائرون” حسن رزاق الجحيشي، طالب هيئة الأدعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد الشابندر على خلفية تصريحات الأخير بتسجيل صوتي.
وقال ان الدعوى بتهمة التحريض لقتل المتظاهرين السلميين وفق المادة ٢١٢ والمادة ٢٢١ من ق ع، وكذلك إقامة دعوى ضده وفق المادة ٤٣٣/١ ق ع بتهمة القذف والتشهير بالمتظاهرين السلميين في الأعلام.

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