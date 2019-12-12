العراق يحصل على (7) مداليات ببطولة العرب للعبة الكانوي و الكاياك في مصر

افتتح المنتخب العراقي بطولة العرب ( العلمين ) في جمهورية مصر العربية للعبة للكانوي و الكاياك بحصوله على سبعة مداليات بينها اربع ذهبية و فضيتان وواحدة برونزية لليوم الأول في سباقات ال 500 متر ، اكد هذا رئيس اتحاد العراقي المركزي للعبة الكانوي والكاياك ماجد صالح عبد الرحيم “. مشيراً الى مشاركة تسع منتخبات ( العراق ، مصر ، تونس ، المغرب ، الجزائر ، الكويت ، السعودية ، السودان و فلسطين) ” .

وبين عبد الرحيم ان ” ذهبيات لعبة للكانوي فردي 500 متر حصل عليها اللاعبان ( علي ضرار و أسامة نصيف ) وذهبية لعبة الكاياك الفردي 500 متر حصل عليها اللاعب ( سليمان احمد ) , أما ذهبية لعبة الكاياك زوجي حصل عليها ، أضافه الى فضية رباعي الكاياك 500 متر حصل عليها ( بكر عبد الاله ، وائل خالد ، علي حسين و ليث احمد ) ، فضلا عن فضية لعبة الكاياك 500 متر زوجي حصل عليها اللاعبان ( بكر عبد الاله و وائل خالد ) و ختمها الرباعي ( علي عادل ، سليمان احمد ، احمد قيس و منتظر نذير ) بحصولهم على برونزية لعبة الكاياك رباعي 500 متر ” .