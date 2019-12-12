القنصل الامريكي بأربيل يؤكد أهمية عمل الصحفيين في بيئة بعيدة عن الخوف

قال القنصل العام الامريكي في اقليم كوردستان ستيف فيغن، الاربعاء، ان في المجتمعات الديمقراطية يجب ان يعمل الصحفيون والمؤسسات الاعلامية من دون رقابة او خوف او رعب او ملاحقة او تهديد.

وجاءت تصريحات فيغن خلال كلمة له بمناسبة الاعلان عن مشروع جديد لمنظمة CDO ومركز ميترو لصحفيي المكونات المختلفة، جرت مراسمه، اليوم الاربعاء، في فندق هوتيك كريستال وسط مدينة اربيل.

وحضر المراسم عدد من البرلمانيين ووزير الاقليم لشؤون المكونات ونقيب وسكرتير نقابة صحفيي كوردستان وعضوات مجلس النساء والاعلاميين وممثلي المنظمات المحلية والدولية.

وقال فيغن ان كل الصحفيين لهم حق في التعبير عن ارائهم بحرية من دون وجود خوف او رعب او تهديدات باستخدام العنف ضدهم او معاقبتم او الانتقام منهم، حتى وان كانت اراء الصحفيين انتقادات موجهة للحكومة او التعبير عن وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السلطة والحكومة والاحزاب الحاكمة والسياسيين.

وتطرق فيغن الى انهم يحثون الحكومة والمجتمع المدني لاتخاذ خطوات مهمة من اجل تنمية بيئة يستطيع فيها الصحفيون العمل بحرية من دون وجود خوف.

واضاف ان تلك البيئة يجب ان تكون بشكل يستطيع فيها الجميع التعبير عن ارائهم من دون الالتفات الى الميول السياسية والعقدية، والذي يصبح سبباً في ايجاد مجتمع اكثر شفافية وذات تمثيل.

واشار في كلمته الى مقولة لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي قال فيها انه بتنمية الصحافة الحرة يصبح المواطنون اكثر وعياً وكذلك اكثر نشاطاً واندماجاً في عملية صناعة القرار ويستطيعون محاسبة حكوماتهم.

وشدد على انه يعتقد بانه متى ما كانت المعلومات متاحة فان المجتمع يزدهر.

كما تطرق الى انهم يحترمون الصحفيين وخصوصا الذين يستفيدون من التدريبات والذين كرسوا حياتهم وفي معظم الاحيان وسط مخاطر كبيرة من اجل تنمية الشفافية والمسؤولية واتاحة المعلومات، لافتا الى حكومة بلاده تدعم مثل هذه التوجهات.