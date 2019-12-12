اول تعليق امريكي على حادثة الوثبة

ادانت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، عمليات الاختطاف واعمال العنف في المظاهرات في المدن العراقية.

وقال السفارة في بيان انها “تواصل تلقي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل”.

واضاف “لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت. ندين بشدة استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلمية والقانونية والعادلة. كما أن ما حدث في ساحة الوثبة اليوم هو شيء مروع”.

وتابع البيان “قلنا سابقاً وسوف نقولها مرة أخرى، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه الى أن تتوقف عمليات الاختطاف والعنف”.