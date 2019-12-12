بالوثائق.. عالية نصيف تطالب بمنع وزير الكهرباء من تمرير أية تعاقدات

طالبت النائبة عالية نصيف الجهات الرقابية كافة بالتدخل لإيقاف تجاوزات وزير الكهرباء على الصلاحيات القانونية وقيامه بتمرير التعاقدات والصفقات اثناء حكومة تصريف الأعمال .

وقالت في بيان اليوم :” ان الوزير سيعقد اجتماعاً مع لجنة العقود لتمرير بعض المشاريع، وسيناقش ستة عقود أبرزها تحويل وحدات سيمنس من الدورة البسيطة الى المركبة “.

وبينت :” ان تمرير أية تعاقدات حالياً هو تجاوز من قبل الوزير على صلاحياته، وعلى الجهات الرقابية كافة ان تتدخل لمنعه من توقيع أي عقد ” ، مبينة :” ان ما يجري حالياً في وزارة الكهرباء هو كارثة حقيقية بحق المال العام، وقد نشرنا أموراً كثيرة في بياناتنا السابقة ولكن لم يتم اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص، وقريباً ستسمعون اخباراً عن وجود الكثير من الأشخاص في الخارج “.