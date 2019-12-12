برلماني للمتظاهرين: سموا رئيسا للوزراء وإلاّ سيوافقون على شخص بلا تاريخ مشرف

حث عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي يوم الاربعاء المتظاهرين على الاسراع في تسمية رئيس لمجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، محذرا من تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحا “بلا تاريخ مشرف”.

و وجه الشيخ علي نداء للمحتجين من على منصات التواصل الاجتماعي اليوم قائلا “أيها المتظاهرون: (سمّوا رئيس الوزراء) ليعبر بكم إلى شاطئ الأمان”.

واضاف “لم يبقَ أمام رئيس الجمهورية سوى ستة أيام، وسيقدم لمجلس النواب اسماً بلا تاريخ مشرّف”.

واردف الشيخ علي بالقول “سيوافقون عليه، وسيلقون اللوم عليكم لأنكم تأخرتم أكثر من شهرين للاتفاق على مرشح”.

يشار الى ان الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية منذ اوائل شهر اكتوبر الماضي ولدّت ضغطا شعبياً دفع الى استقالة الحكومة الاتحادية برئاسة عبد المهدي وبطلب من المرجعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني.