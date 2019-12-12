بعد تراجع مفاجئ.. الأمطار تستعد لغزوة مرتقبة

تتراجع نسب هطول الامطار نهاية الاسبوع الجاري، فيما تتراكم الامطار لتشهد مدن البلاد غزارة متوقعة منتصف الاسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في منشور على صفحته في فيسبوك وتابعته (المدى) امس الاربعاء ان “قوة الهطول المتوقعة يومي الخميس والجمعة تتراجع، وهذا ما لاحظناه على خرائط الطقس، والسبب هو حصول ضعف في المنخفض المتوسطي اضافة لضغوط منخفضة تتواجد جنوب الجزيرة العربية، والتي تسبب ضعفاً في ضخ الرطوبة اضافة لتحجيم منخفض البحر الاحمر ومنعه من اداء دور الدعم”.

وبين السلامي ان “من أسباب الضعف هو قلة الانكسارات في خطوط الكنتور وقربها من الشكل المستقيم”، مشيراً الى ان “الحالة الحالية تسببت في تأخر اعادة تنظيم الغلاف الجوي والسطحي، وقد تعود الحالة لقوتها خلال تحديثات يوم غد”.

وأكد السلامي “تراكم الامطار لغاية منتصف الاسبوع المقبل”، مشيراً الى أن “تحديث الموديل الألماني المسائي العالي الدقة الخاص بحالة الاسبوع المقبل يشير الى قوة هطول الامطار خصوصاً في مدن الوسط والفرات الاوسط” .