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بمشاركة 10 فرق اطفاء .. اخماد حريق في “خان” قديم وسط بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني صباح اليوم الخميس من اخماد حادث حريق نشب داخل “خان قديم متهالك” متخذ للسكن والخزن في منطقة ساحة الوثبة وسط بغداد .

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم انه “بمشاركة اكثر من 10 فرق وصلت الى موقع الحريق تمكنت فرقنا من تطويق النيران المشتعلة ومنع امتدادها الى الشواغر القريبة من موقع الحادث وخصوصاً ما يحاذيها من أبنية قديمة مشيدة من الخشب والجص سريعة الاشتعال والانهيار” .

واضاف البيان ان “فرق الدفاع المدني متواجدة على مدار الساعة في منطقة ساحة الوثبة نظراً لتكرار حرق الاطارات بين الحين والاخر مما يستدعي وجودها لاخماد الحرائق وابعاد خطرها عن المخازن والابنية التجارية القريبة”.

وتعني كملة “خان” في اللهجة العراقية القديمة بالنزل الذي يأوي اليه المسافرون القادمون من المناطق البعيدة فهو كالفندق في وقت الحالي.

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