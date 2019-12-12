تسجيل منسوب للـ”شابندر”: الجالسون في المطعم التركي خمارة لواطة وانصار مقتدى قتلة

اظهر تسجيل صوتي منسوب للسياسي العراقي عزت الشابندر هجوما حادا على المعتصمين في ما يعرف بالمطعم التركي في قلب ساحة التحرير في بغداد.

وبحسب التسجيل المنسوب- كما مرفق بالخبر-، يتحدث “الشابندر” بان “الجالسين في المطعم التركي هم خمارة ولواطة ويتعاطون المخدرات.واتهم ايضا انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانهم قتلة

ولم تستطع شفق نيوز التأكد من صحة التسجيل المنسوب للشابندر، الذي جاء على ما يبدو توضيحا لتغريدة اثارت جدلا واسعا.

وكان الشابندر نفى في وقت سابق من اليوم ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية.

وقال الشابندر في تغريدة له، “ضمن لافتة صورٍ لشخصيات، صورتي من بينها مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل (ابطال) المطعم التركي علماً اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ ولن ارشِّح”.

واضاف “لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او امرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل”.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد.