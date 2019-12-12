تظاهرة ضد اجراءات لحماية المنتج المحلي في معبر حدودي مع ايران

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، يوم الاربعاء، خروج متظاهرين في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.

وقالت الهيأة في بيان ان “تظاهرات احتجاجية ضد اجراءات الهيأة، والخاصة بتشديد الرقابة نحو المزيد من اجراءات حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك، اقامها عدد من وكلاء الاخراج والتجار الفاسدين في منفذ زرباطية الحدودي”.

وكانت الهيأة قد اصدرت بيانا اليوم الاربعاء، قالت فيه أن “النجاحات التي حققتها هيأة المنافذ الحدودية أغاضت بعض الجهات والفاسدين التي كانت تعول على نشر الفساد والرشوة في منافذها”.

واضافت انها تؤكد على أن “هنالك جهات فاسدة وعابثين بأمن البلد يحاولون أن يقللوا من قيمة نجاحات الهيأة واجراءاتها الصارمة التي فرضتها على جميع منافذها البرية والبحرية والجوية والتي من خلالها تم فرض سلطة القانون وسلطة الدولة الاتحادية على جميع منافذها آنفة الذكر”.

وتابعت “اليوم تسعى بعض هذه الجهات ومن خلف الكواليس أو في العلن، إلى شن حملة ممنهجة بغية تشويه الواقع الحقيقي لعمل الهيأة من خلال القيام باحتجاجات في بعض المنافذ والتي ترافق إعمال اللجنان التدقيقية والمكلفة من قبل هيأة المنافذ الحدودية، ومن خلالها يحاولون استخدام تلك الاحتجاجات كوسيلة ضغط ليتم تمرير المواد غير الصالحة للاستخدام وبدون اخضاعها للتفتيش والتدقيق والشروط”.